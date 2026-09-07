НПЗ, літак, вертоліт та системи РЕБ: Сили оборони уразили впродовж тижня низку об’єктів ворога

Упродовж минулого тижня - з 31 серпня по 6 вересня Сили оборони уразили низку важливих військових та інфраструктурних об’єктів на території Росії та тимчасово окупованих територіях України.

Про це йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

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Удари по нафтогазовій інфраструктурі

Одними з основних цілей стали об’єкти нафтопереробної промисловості РФ.

Зокрема, уражено нафтопереробний завод у Рязані Рязанської області, а також комплекс "НОВАТЭК-Усть-Луга" у Слобідці Ленінградської області РФ - великий об’єкт переробки та перевалки газового конденсату.

Вони є частиною інфраструктури, яка забезпечує потреби російських окупаційних військ.

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Знешкодження ППО, РЕБ та авіації, складів БпЛА

Також Сили оборони України завдавали ударів по системах, які забезпечують противнику можливість діяти в повітряному просторі та застосовувати ракети, безпілотники і КАБи.

Так, уражено радіолокаційні станції "Каста" та інші РЛС, командно-штабну машину зі складу ЗРК С-400 "Тріумф", мобільний комплекс РЕБ "Красуха-4", комплекс радіоелектронної боротьби та вузли зв’язку, засоби технічної розвідки та ретранслятори.

"Не менш важливо – ми системно дістаємося безпосередньо місць, звідки противник запускає ударні безпілотники. Уражено місця їх зберігання, підготовки та пуску в Донецьку, Гвардійському, Міллеровому та інших районах. Нищимо склади БпЛА, боєприпасів, матеріально-технічних засобів і паливно-мастильних матеріалів", - сказано в повідомленні.

Крім того, підтверджено знищення літака МіГ-29 та вертольота Ка-27. Також уражено десантний катер БК-16 та низку інших військових об’єктів.

У Генштабі зазначили, що ці удари є частиною системної роботи Сил оборони України, спрямованої на зменшення можливостей Росії виробляти паливо, забезпечувати війська, вести розвідку, здійснювати управління та застосовувати ударні засоби.

"Наша мета залишається незмінною – захистити Україну та створити такі умови, за яких Росія буде змушена припинити агресію", - додали у Генштабі.

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