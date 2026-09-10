225-й отдельный штурмовой полк перешел под оперативное руководство 7-го корпуса ДШВ

225-й отдельный штурмовой полк подтвердил, что перешел в оперативное подчинение 7-го корпуса быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск.

Об этом сообщили в 225 ОШП, передает Цензор.НЕТ.

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Заявление полка

"225-й ОШП теперь находится в оперативном подчинении 7-го корпуса быстрого реагирования ДШВ.

Новая структура управления обеспечит большую слаженность, а также более четкую координацию действий.

Продолжаем нести службу ради общего результата!" — подчеркнули там.

Ранее об этом писали СМИ, а теперь, 10 сентября, подтвердил и сам полк. Отмечалось, что полк будет выполнять боевые задачи на одном из участков фронта.

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Что этому предшествовало?

30 июля "Тексты" опубликовали расследование о ситуации в 225-м отдельном штурмовом полку. Собеседники СМИ рассказывали о систематических избиениях, пытках и "заградительных отрядах" в полку.

В то же время в 225-м отдельном штурмовом полку эти утверждения опровергли. Там пояснили, что речь шла о правилах координации и опознавания военных в зоне боевых действий, где противник может использовать украинскую форму для маскировки.

По данным подразделения, их действия соответствовали уставу: сначала подается команда остановиться, затем — предупредительные выстрелы, после чего происходит задержание и передача военных для идентификации.

225 ОШП ранее часто называли частью "личной гвардии Сырского".

После публикации этого материала новый главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый (назначенный на должность вместо Александра Сырского) поручил Военной службе правопорядка провести проверку в 225-м ОШП.

2 сентября стало известно, что 425-й ОШП "Скала" перешел под оперативное руководство 1-го корпуса НГУ "Азов". Это произошло после расследования "Бабеля" о пытках в "Скале" и 25 случаях смерти мобилизованных за последние полгода.

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