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Новости Корпусная система в ВСУ
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225-й отдельный штурмовой полк перешел под оперативное руководство 7-го корпуса ДШВ

225 ошп

225-й отдельный штурмовой полк подтвердил, что перешел в оперативное подчинение 7-го корпуса быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск.

Об этом сообщили в 225 ОШП, передает Цензор.НЕТ.

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Заявление полка

"225-й ОШП теперь находится в оперативном подчинении 7-го корпуса быстрого реагирования ДШВ.
Новая структура управления обеспечит большую слаженность, а также более четкую координацию действий.
Продолжаем нести службу ради общего результата!" — подчеркнули там.

Ранее об этом писали СМИ, а теперь, 10 сентября, подтвердил и сам полк. Отмечалось, что полк будет выполнять боевые задачи на одном из участков фронта.

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Что этому предшествовало?

  • 30 июля "Тексты" опубликовали расследование о ситуации в 225-м отдельном штурмовом полку. Собеседники СМИ рассказывали о систематических избиениях, пытках и "заградительных отрядах" в полку.

  • В то же время в 225-м отдельном штурмовом полку эти утверждения опровергли. Там пояснили, что речь шла о правилах координации и опознавания военных в зоне боевых действий, где противник может использовать украинскую форму для маскировки.

  • По данным подразделения, их действия соответствовали уставу: сначала подается команда остановиться, затем — предупредительные выстрелы, после чего происходит задержание и передача военных для идентификации.

  • 225 ОШП ранее часто называли частью "личной гвардии Сырского".
  • После публикации этого материала новый главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый (назначенный на должность вместо Александра Сырского) поручил Военной службе правопорядка провести проверку в 225-м ОШП.
  • 2 сентября стало известно, что 425-й ОШП "Скала" перешел под оперативное руководство 1-го корпуса НГУ "Азов". Это произошло после расследования "Бабеля" о пытках в "Скале" и 25 случаях смерти мобилизованных за последние полгода.

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Автор: 

армия (8583) ВСУ (8380) 225-й ОШП (67) 7-й корпус быстрого реагирования ДШВ (11)
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