В 225-м ОШП обратились к украинцам: Мы извиняемся за то, что являемся одним из самых эффективных подразделений

На фоне последних сообщений в СМИ о якобы существовании "заградительных отрядов" 225-я ОШП обратилась к украинцам.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующий пост бригада разместила в Instagram.

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"Мы просим прощения за мужество и самопожертвование. Мы искренне просим прощения за то, что все не так, как в заголовках. Мы просим прощения за то, что остановили наступление врага в Запорожской области. Мы искренне просим прощения за то, что прорвали границу России. Мы просим прощения за то, что являемся одним из самых эффективных подразделений. Мы извиняемся за то, что вынуждены спасать чрезвычайно сложные ситуации. Мы извиняемся за то, что верно служим украинскому народу. Мы искренне извиняемся за то, что выполняем свою работу несмотря ни на что", - написала 225-я ОШП.

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Что этому предшествовало?

Ранее в СМИ появилась информация о якобы существовании "заградительных отрядов" в украинской армии. В материале Texty.org речь шла о возможных приказах открывать огонь по военным, отступающим без разрешения.

В то же время в 225-м отдельном штурмовом полку эти утверждения опровергли. Там пояснили, что речь шла о правилах координации и распознавания военных в зоне боевых действий, где противник может использовать украинскую форму для маскировки.

По данным подразделения, их действия соответствовали уставу: сначала подается команда остановиться, затем - предупредительные выстрелы, после чего происходит задержание и передача военных для идентификации.

В полку также подчеркнули, что действовали в условиях сложной ситуации на фронте вблизи Гуляйполя, когда существовала угроза проникновения вражеских диверсионно-разведывательных групп.

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