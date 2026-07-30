СМИ рассказали о "заградительных" отрядах в армии: 225-й ОШП опроверг такую практику
СМИ сообщили о приказе открывать огонь по военным, отступающим без разрешения. В 225-й ОШП отрицают существование "заградительных отрядов", заявляя, что действовали в соответствии с уставом и с целью недопущения проникновения вражеских ДРГ.
Об этом говорится в материале Texty.org, передает Цензор.НЕТ.
Что известно?
В частности, автор приводит аудиозапись, на которой человек с голосом, похожим на голос командира полка Олега Ширяева, приказывает открывать огонь по военным, отступающим с позиций без приказа.
"Командиры, внимание. По поводу "своих" напоминаю — никаких "своих" не существует. Существует конкретный запрос по рации — "разрешение на движение". Все остальное — это противник. Все, что движется, — противник. Все, кто бежит с позиций, дезертиры — это тоже противник. Придерживайтесь этого правила. По своим, по бегущим без разрешения… И, сука, удерживайте рубежи, потому что так можно отступить до Киева. Поэтому отступать — отставить, сука".
Ширяев в ответе на запрос объяснил этот приказ так: "Речь шла о правилах перемещения военных различных подразделений и способах координации, чтобы распознать своих. Поскольку враг на войне часто прибегает к тому, что может переодеваться в украинскую форму и выдавать себя за представителей Сил обороны".
Военные 102-й отдельной бригады территориальной обороны, 39-й отдельной бригады береговой обороны и других подразделений, выполнявших боевые задачи вместе с 225-м полком, подтвердили, что военных, покидавших позиции, задерживали или угрожали применить оружие.
Офицер одного из батальонов 102-й бригады ТрО отметил, что после того, как его подразделение оказалось в окружении, после отхода других батальонов с фланговых позиций, он предупредил командование о вынужденном отходе, однако их не пропустили.
"Нас встретили наши же войска 225-го штурмового полка. Мы зашли к ним в окоп. Я связался с командиром через их рацию. Попросил, чтобы дали пройти. На что он сказал: "Никого не пропускать, открывать огонь на поражение". Нам сказали положить оружие на землю, лечь "мордой" в землю. Потом прилетел п*дарский ЭФПИШ, п*дарский "Мавик", который нас засек, и по нам начали стрелять из миномета. Нам дали указание разойтись по посадке", — рассказал он.
После обстрела их пропустили, однако по следующей группе из 6 человек, которая отходила с позиций, открыли огонь, говорит военный Тарас.
Свидетельства о заградительных отрядах
В ноябре прошлого года о заградительных отрядах начали писать в соцсетях родственники военных из бригад ТрО, публикуя скриншоты переписки с родными.
Однако командование Южного направления опровергало эту информацию.
Реакция полка
Командование в ответ на запрос СМИ опубликовало краткий ответ в своем посте на официальной странице.
В полку опровергли существование "заградительных отрядов" и объяснили свои действия ситуацией под Гуляйполем осенью 2025 года.
По данным 225 ОШП, после потери управления отдельными частями территориальной обороны 781 военнослужащий самовольно покинул свои позиции. В командовании отметили, что штурмовики сталкивались с вооруженными людьми в форме "мультикам", однако не могли сразу определить, являются ли это украинские военные, поскольку российские силы неоднократно использовали украинскую военную форму для проникновения в тыл.
"Штурмовики 225-го ОШП не знают в лицо военнослужащих ТрО. В то же время мы неоднократно фиксировали случаи, когда противник надевал украинскую форму и пытался выдать себя за наших солдат.
В этой ситуации штурмовики 225-го действовали в соответствии с Уставом ВСУ и правилами ведения войны: сначала подавали голосовую команду остановиться, затем — предупредительные выстрелы в воздух, после чего задерживали и разоружали военнослужащих для дальнейшей передачи Военной службе правопорядка с целью идентификации", — подчеркнули там.
Также в полку заверили, что ни один военнослужащий ТрО не пострадал вследствие так называемого "friendly fire".
"Поэтому любые заявления относительно заградительных отрядов не соответствуют действительности. После того как 225-й ОШП стабилизировал ситуацию на этом участке, отдельные подразделения 108-й бригады ТрО оказались в нашем подчинении. Их привлекли к совместным учениям с нашими военнослужащими.
Однако и тогда возник конфликт, о котором писали ведущие СМИ: командиры не предупредили солдат ТрО об изменении подчинения. Этот пробел в коммуникации оперативно устранила военный омбудсмен Ольга Решетилова. За что полк выражает ей отдельную благодарность", — подытожили в заявлении.
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