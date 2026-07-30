ЗМІ розповіли про "загороджувальні" загони в армії: 225-й ОШП заперечив таку практику

ЗМІ розповіли про наказ відкривати вогонь по військових, які відступають без дозволу. У 225 ОШП заперечують існування "загороджувальних загонів", заявляючи, що діяли відповідно до статуту та для недопущення проникнення ворожих ДРГ.

Про це йдеться в матеріалі Texty.org, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

Так, авторка наводить аудіозапис, на якому людина з голосм, схожим на голос командира полку Олега Ширяєва, наказує відкривати вогонь по військових, які відступають із позицій без наказу.

Командиры, увага. По "своим" напоминаю — никаких своих не существует. Существует конкретно по рации запрос — "дозвіл на рух". Все остальное — это противник. Все, что движется, — противник. Все, кто бегут с позиций, дезертиры — это тоже противник. Придерживайтесь этого правила. По своим, по бегущим несанкционированно… И, сука, утрымуйте рубежи, потому что так можна до Киева отступать. Поэтому отступать — отставить, сука

Ширяєв у відповіді на запит пояснив цей наказ так: "Мова йшла про правила переміщення військових різних підрозділів і способи координації, щоб розпізнати своїх. Оскільки ворог у війні часто вдається до того, що може переодягатися в український однострій і видавати себе за представників Сил оборони".

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Військові 102-ї окремої бригади територіальної оборони, 39-ї окремої бригади берегової оборони та інших підрозділів, які виконували бойові завдання разом із 225 полком підтвердили, що військових, які залишали позції затримували або погрожували застосувати зброю.

Офіцер одного з батальйонів 102 бригади ТрО зазначив, що після того як його підрозділ опинився в оточенні, після відходу інших батальйонів із флангових позицій, він попередив командування про вимушений відхід, проте їх не пропустили.

"Нас зустріли наші ж війська 225-го штурмового полку. Ми зайшли до них в окоп. Я зв’язався з командиром через їхню рацію. Попросив, щоб дали пройти. На що він сказав: "Никого не пропускать, открывать огонь на поражение". Нам сказали поставити зброю на землю, лягати "мордою" в землю. Потім летіла п*дарська ефпівішка, п*рський мавік, який нас засік, і по нас почали працювати з міномета. Нам дали вказівку розосередитися по посадці", - розповів він.

Після обстрілу їх пропустили, проте по наступній групі з 6 людей, яка відходила з позицій, відкрили вогонь, каже військовий Тарас.

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Свідчення про загороджувальні загони

У листопаді минулого року про загороджувальні загони почали писати в соцмережах родичі військових із бригад ТрО, викладаючи скриншоти переписок із рідними.

Проте командування Південного напрямку заперечувало цю інформацію.

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Реакція полку

Командування у відповідь на запит ЗМІ оприлюднило скорочену відповідь у своєму дописі на офіційній сторінці.

У полку заперечили існування "загороджувальних загонів" та пояснив свої дії ситуацією під Гуляйполем восени 2025 року.

За даними 225 ОШП, після втрати управління окремими частинами територіальної оборони 781 військовослужбовець самовільно залишив свої позиції. У командуванні зазначили, що штурмовики зустрічали озброєних людей у формі "мультикам", однак не могли відразу визначити, чи це українські військові, оскільки російські сили неодноразово використовували українську військову форму для проникнення в тил.

"Штурмовики 225 ОШП не знають в обличчя військовослужбовців ТрО. Водночас ми неодноразово фіксували випадки, коли противник одягав українську форму і намагався видати себе за наших солдатів.

У цій ситуації штурмовики 225-го діяли згідно зі Статутом ЗСУ та правилами ведення війни: спочатку подавали голосову команду зупинитися, потім — попереджувальні постріли в повітря, після чого затримували та роззброювали військовослужбовців для подальшої передачі Військовій службі правопорядку з метою ідентифікації", - наголосили там.

Також у полку запевнили, що жоден військовослужбовець ТрО не постраждав внаслідок так званого "friendly fire".

"Тому будь які заяви, щодо загороджувальних загонів не відповідають дійсності. Після того, як 225 ОШП стабілізував ситуацію на цій ділянці, окремі підрозділи 108-ї бригади ТрО опинилися в нашому підпорядкуванні. Їх залучили до спільних навчань з нашими військовослужбовцями.

Однак і тоді виник конфлікт, про який писали провідні медіа: солдатів ТрО їхні командири не попередили про зміну підпорядкування. Цей брак комунікації оперативно вирішила Військовий омбудсмен Ольга Решетилова. За що полк висловлює їй окрему подяку", - підсумували у заяві.

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