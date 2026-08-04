У 225 ОШП звернулись до українців: "Ми вибачаємось за..."

На тлі останніх повідомлень у ЗМІ про нібито існування "загороджувальних загонів", у 225 ОШП звернулися до українців.

Як повідомдяє Цензор.НЕТ, відповідний допис бригада розмістила в Instagram.

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"Ми вибачаємося за мужність та самопожертву. Ми щиро вибачаємося, що все не так, як у заголовках. Ми вибачаємося, що зупинили наступ ворога на Запоріжжі. Ми щиро вибачаємося, що прорвали кордон Росії. Ми вибачаємося, що є одним з найефективніших підрозділів. Ми вибачаємося, що вимушені рятувати надважкі ситуації. Ми вибачаємося, що вірно служимо українському народові. Ми щиро вибачаємося, що виконуємо свою роботу попри все"", - написала 225 ОШП.

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Що передувало?

Раніше у ЗМІ з’явилася інформація про нібито існування "загороджувальних загонів" в українській армії. У матеріалі Texty.org йшлося про можливі накази відкривати вогонь по військових, які відступають без дозволу.

Водночас у 225-му окремому штурмовому полку ці твердження заперечили. Там пояснили, що мова йшла про правила координації та розпізнавання військових у зоні бойових дій, де противник може використовувати українську форму для маскування.

За даними підрозділу, їхні дії відповідали статуту: спочатку подається команда зупинитися, далі — попереджувальні постріли, після чого відбувається затримання та передача військових для ідентифікації.

У полку також наголосили, що діяли в умовах складної ситуації на фронті поблизу Гуляйполя, коли існувала загроза проникнення ворожих диверсійно-розвідувальних груп.

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