У 225 ОШП звернулись до українців: "Ми вибачаємось за..."
На тлі останніх повідомлень у ЗМІ про нібито існування "загороджувальних загонів", у 225 ОШП звернулися до українців.
Як повідомдяє Цензор.НЕТ, відповідний допис бригада розмістила в Instagram.
"Ми вибачаємося за мужність та самопожертву. Ми щиро вибачаємося, що все не так, як у заголовках. Ми вибачаємося, що зупинили наступ ворога на Запоріжжі. Ми щиро вибачаємося, що прорвали кордон Росії. Ми вибачаємося, що є одним з найефективніших підрозділів. Ми вибачаємося, що вимушені рятувати надважкі ситуації. Ми вибачаємося, що вірно служимо українському народові. Ми щиро вибачаємося, що виконуємо свою роботу попри все"", - написала 225 ОШП.
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Що передувало?
Раніше у ЗМІ з’явилася інформація про нібито існування "загороджувальних загонів" в українській армії. У матеріалі Texty.org йшлося про можливі накази відкривати вогонь по військових, які відступають без дозволу.
Водночас у 225-му окремому штурмовому полку ці твердження заперечили. Там пояснили, що мова йшла про правила координації та розпізнавання військових у зоні бойових дій, де противник може використовувати українську форму для маскування.
За даними підрозділу, їхні дії відповідали статуту: спочатку подається команда зупинитися, далі — попереджувальні постріли, після чого відбувається затримання та передача військових для ідентифікації.
У полку також наголосили, що діяли в умовах складної ситуації на фронті поблизу Гуляйполя, коли існувала загроза проникнення ворожих диверсійно-розвідувальних груп.
Будь ласка, зачекайте...
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І пішла писати губєрнія. А нестійкі розумрм-"загрядатряді кругом, зрада, нам на діванах невдобно сідєть ат етого..."