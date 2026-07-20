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Бійці 225-го штурмового полку полонили 64 російських окупанта на Запорізькому напрямку. ВIДЕО
На Запорізькому напрямку українські захисники суттєво поповнили обмінний фонд, взявши в полон 64 російських окупантів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, результативну операцію провели воїни 225-го окремого штурмового полку в районах населених пунктів Тернувате, Косівцеве, Різдвянка, Верхня Терса та Воздвижівка.
Задум противника полягав у тому, щоб непомітно просочитися в тил українських позицій. Перед ворожими групами стояло завдання не вступати у відкритий бій, а проводити розвідку, шукати екіпажі БпЛА Сил оборони та встановлювати російські прапори для створення постановочних пропагандистських роликів про нібито "захоплені" села.
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Може дізнаємося, як вони потрапили в полон і хто їх туди кинув....