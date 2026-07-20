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Новини Полонені окупанти
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Бійці 225-го штурмового полку полонили 64 російських окупанта на Запорізькому напрямку. ВIДЕО

На Запорізькому напрямку українські захисники суттєво поповнили обмінний фонд, взявши в полон 64 російських окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, результативну операцію провели воїни 225-го окремого штурмового полку в районах населених пунктів Тернувате, Косівцеве, Різдвянка, Верхня Терса та Воздвижівка.

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Задум противника полягав у тому, щоб непомітно просочитися в тил українських позицій. Перед ворожими групами стояло завдання не вступати у відкритий бій, а проводити розвідку, шукати екіпажі БпЛА Сил оборони та встановлювати російські прапори для створення постановочних пропагандистських роликів про нібито "захоплені" села.

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Автор: 

армія рф (21560) Запорізька область (5131) полонені (2449) 225-й окремий штурмовий полк (61)
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Топ коментарі
+7
Міняйте на полонених зі "Скелі" !
Може дізнаємося, як вони потрапили в полон і хто їх туди кинув....
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20.07.2026 13:47 Відповісти
+3
якись вони занадто веселі....
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20.07.2026 14:10 Відповісти
+3
А чего нет? Щас будут отдыхать в комфорте, а не в норе без воды и еды, жрачка 3 раза в день по расписанию, по печёнке командир не бьёт, туалет, душ, дроны не гоняют по полю.
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20.07.2026 14:20 Відповісти

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