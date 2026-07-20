Бойцы ВСУ взяли в плен 64 российских оккупантов на Запорожском направлении. ВИДЕО

На Запорожском направлении украинские защитники существенно пополнили фонд обмена, взяв в плен 64 российских оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, результативную операцию провели бойцы 225-го отдельного штурмового батальона в районах населенных пунктов Терноватое, Косовцево, Рождественка, Верхняя Терса и Воздвижевка.

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Замысел противника заключался в том, чтобы незаметно проникнуть в тыл украинских позиций. Перед вражескими группами стояла задача не вступать в открытый бой, а проводить разведку, искать экипажи БПЛА Сил обороны и устанавливать российские флаги для создания постановочных пропагандистских роликов о якобы "захваченных" селах.

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