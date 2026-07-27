Бійці 225-го ОШП зачистили позицію та показали мішок із паспортами росіян: "В армії люблять документи. Особливо - документи мертвих п#дарів". ВIДЕО
Українські штурмовики продовжують ефективно зачищати позиції російських загарбників.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі оприлюднено відеозапис ближнього бою та його результатів від бійців 225-го окремого штурмового полку.
На кадрах зафіксовано фрагменти ближнього бою, під час якого українські воїни закликали окупантів скласти зброю та зберегти життя. Загарбники, які відмовилися від полону, були ліквідовані. Після бою штурмовики показали документи знищених росіян - у великому чорному мішку опинилися 144 паспорти та військові квитки окупантів.
"В армії дуже люблять документи. Особливо документи мертвих п#дарів, які могли обрати полон, але обрали смерть. На відео 144 паспортів окупантів, які не захотіли здатися та залишитись живими. Тому були знищені бійцями 225-го Окремого Штурмового Полку. Що ж, це був їх вибір - прийти на нашу землю та бути помноженими на нуль".
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