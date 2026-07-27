Бойцы 225-го ОШП зачистили позицию и показали мешок с паспортами россиян: "В армии любят документы. Особенно - документы мертвых п#даров"

Украинские штурмовики продолжают эффективно зачищать позиции российских захватчиков.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети опубликована видеозапись ближнего боя и его результатов, снятая бойцами 225-го отдельного штурмового полка.

На кадрах запечатлены фрагменты ближнего боя, во время которого украинские воины призывали оккупантов сложить оружие и сохранить жизнь. Захватчики, отказавшиеся сдаться в плен, были ликвидированы. После боя штурмовики показали документы уничтоженных россиян - в большом черном мешке оказались 144 паспорта и военные билеты оккупантов.

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"В армии очень любят документы. Особенно документы мертвых п#даров, которые могли выбрать плен, но выбрали смерть. На видео - 144 паспорта оккупантов, которые не захотели сдаться и остаться в живых. Поэтому они были уничтожены бойцами 225-го Отдельного Штурмового Полка. Что ж, это был их выбор - прийти на нашу землю и быть умноженными на ноль".

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