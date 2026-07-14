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Пара НРК, оснащенных пулеметами Browning M2, при поддержке БПЛА в ближнем бою уничтожают пятерых штурмовиков армии РФ. ВИДЕО

Украинские воины в очередной раз переписывают историю современных военных операций, успешно применяя передовые технологии на поле боя. В сети появились уникальные кадры совместной работы двух наземных роботизированных комплексов (НРК), оснащенных крупнокалиберными пулеметами Browning M2, и ударных беспилотников.

Как сообщает Цензор.НЕТ, блестящую операцию по ликвидации российской штурмовой группы в одном из населенных пунктов Донецкой области провели операторы 33-го отдельного штурмового полка.

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Россияне засели во дворе частного дома. Украинские защитники применили комплексную тактику поражения.

Наземные роботизированные пулеметчики открыли плотный и точный огонь по позициям оккупантов. Одновременно с наземной атакой операторы ударных дронов наносили точечные удары с воздуха. В результате скоординированных действий двух НРК и БПЛА ликвидировано не менее пяти оккупантов.

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Донецкая область (12609) НРК наземный роботизированный комплекс (152)
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Топ комментарии
+14
Дуже видовищно! І саме головне - наші хлопці у безпеці.
Бо залізо можна відновити, а хлопців - ні...
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14.07.2026 09:42 Ответить
+7
красівоє )
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14.07.2026 09:36 Ответить
+7
Били хором - НРК наганяли жаху - БПЛА попрацювали
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14.07.2026 09:37 Ответить

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