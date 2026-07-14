Пара НРК, оснащенных пулеметами Browning M2, при поддержке БПЛА в ближнем бою уничтожают пятерых штурмовиков армии РФ. ВИДЕО
Украинские воины в очередной раз переписывают историю современных военных операций, успешно применяя передовые технологии на поле боя. В сети появились уникальные кадры совместной работы двух наземных роботизированных комплексов (НРК), оснащенных крупнокалиберными пулеметами Browning M2, и ударных беспилотников.
Как сообщает Цензор.НЕТ, блестящую операцию по ликвидации российской штурмовой группы в одном из населенных пунктов Донецкой области провели операторы 33-го отдельного штурмового полка.
Россияне засели во дворе частного дома. Украинские защитники применили комплексную тактику поражения.
Наземные роботизированные пулеметчики открыли плотный и точный огонь по позициям оккупантов. Одновременно с наземной атакой операторы ударных дронов наносили точечные удары с воздуха. В результате скоординированных действий двух НРК и БПЛА ликвидировано не менее пяти оккупантов.
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