Пара НРК, оснащених кулеметами Browning M2, за підтримки БПЛА у ближньому бою знищують п’ятьох штурмовиків армії РФ. ВIДЕО
Українські воїни вкотре переписують історію сучасних військових операцій, успішно поєднуючи передові технології на полі бою. У мережі оприлюднили унікальні кадри спільної роботи двох наземних роботизованих комплексів (НРК), оснащених великокаліберними кулеметами Browning M2, та ударних безпілотників.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, блискучу операцію з ліквідації російської штурмової групи в одному з населених пунктів Донецької області провели оператори 33-го окремого штурмового полку.
Росіяни засіли на подвір'ї приватного обійстя. Українські захисники застосували комплексну тактику ураження.
Сухопутні роботизовані кулеметники відкрили щільний та точний вогонь по позиціях окупантів. Одночасно з наземною атакою оператори ударних дронів завдавали точкових ударів із повітря. Внаслідок скоординованих дій двох НРК та БпЛА ліквідовано щонайменше п'ятьох окупантів.
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