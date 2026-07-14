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Пара НРК, оснащених кулеметами Browning M2, за підтримки БПЛА у ближньому бою знищують п’ятьох штурмовиків армії РФ. ВIДЕО

Українські воїни вкотре переписують історію сучасних військових операцій, успішно поєднуючи передові технології на полі бою. У мережі оприлюднили унікальні кадри спільної роботи двох наземних роботизованих комплексів (НРК), оснащених великокаліберними кулеметами Browning M2, та ударних безпілотників.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, блискучу операцію з ліквідації російської штурмової групи в одному з населених пунктів Донецької області провели оператори 33-го окремого штурмового полку.

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Сухопутні роботизовані кулеметники відкрили щільний та точний вогонь по позиціях окупантів. Одночасно з наземною атакою оператори ударних дронів завдавали точкових ударів із повітря. Внаслідок скоординованих дій двох НРК та БпЛА ліквідовано щонайменше п'ятьох окупантів.

Також дивіться: Український НРК із кулеметом десантується на Кінбурнську косу та веде бій із окупантами. ВIДЕО

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Автор: 

Донецька область (11493) НРК наземний роботизований комплекс (157)
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Топ коментарі
+11
Дуже видовищно! І саме головне - наші хлопці у безпеці.
Бо залізо можна відновити, а хлопців - ні...
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14.07.2026 09:42 Відповісти
+6
Били хором - НРК наганяли жаху - БПЛА попрацювали
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14.07.2026 09:37 Відповісти
+5
красівоє )
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14.07.2026 09:36 Відповісти

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