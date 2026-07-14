Пара НРК, оснащених кулеметами Browning M2, за підтримки БПЛА у ближньому бою знищують п’ятьох штурмовиків армії РФ. ВIДЕО

Українські воїни вкотре переписують історію сучасних військових операцій, успішно поєднуючи передові технології на полі бою. У мережі оприлюднили унікальні кадри спільної роботи двох наземних роботизованих комплексів (НРК), оснащених великокаліберними кулеметами Browning M2, та ударних безпілотників.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, блискучу операцію з ліквідації російської штурмової групи в одному з населених пунктів Донецької області провели оператори 33-го окремого штурмового полку.

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Сухопутні роботизовані кулеметники відкрили щільний та точний вогонь по позиціях окупантів. Одночасно з наземною атакою оператори ударних дронів завдавали точкових ударів із повітря. Внаслідок скоординованих дій двох НРК та БпЛА ліквідовано щонайменше п'ятьох окупантів.

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