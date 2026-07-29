225-й штурмовой полк опроверг фейки о "загородзагонах" под Гуляйполем и раскрыл детали событий 2025 года: 781 военнослужащий ТрО ушел в СОЧ
В 225-м отдельном штурмовом полку опровергли фейки о наличии "заградительных отрядов" в Силах обороны и раскрыли подробности стабилизации фронта под Гуляйполем в 2025 году.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр 225-го отдельного штурмового полка.
Потеря командных пунктов и отход подразделений ТрО под Гуляйполем
"Учитывая информацию, распространяемую в социальных сетях о подготовке расследования о якобы наличии заградительных отрядов в подразделениях Сил обороны, считаем необходимым развеять любые дополнительные вопросы, которые могут возникнуть в связи со стабилизацией ситуации под Гуляйполем. Именно туда после Курской операции оперативно перебросили подразделения 225-го штурмового полка", - говорится в заявлении.
В полку отметили, что, несмотря на то, что события под Гуляйполем в 2025 году уже неоднократно обсуждались в СМИ, время от времени появляются новые детали.
В конце того периода, по решению тогдашнего главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, 225-й штурмовой полк был переброшен под Гуляйполе после того, как подразделения ТрО, удерживавшие этот участок, потеряли управление.
В 225-м ОШП отмечают, что противник уже форсировал реку Янчур в районе населенных пунктов Полтавка и Малиевка, а 102-я бригада ТрО отступала.
За один месяц под Гуляйполем было утрачено почти 300 км² территории.
"Подразделения ТрО утратили контроль над 20 командными пунктами. Вместе с ними - над 9 РОП, 18 ВОП и остальными позициями.
Российское видео, снятое на одном из 20 захваченных украинских КПС, все могли увидеть как в российских пабликах, так и в украинских соцсетях. Фактически командный пункт покинули офицеры, оставив там карты, компьютеры с документацией и данными военнослужащих подразделений ТРО. Это впервые в истории войны в Украине враг проник на действующий КСП батальона и снял свое пропагандистское видео", - говорится в сообщении.
Далее, как отмечается, в этом хаосе пехота ТрО осталась на позициях без связи, без понимания обстановки и без управления. В результате солдаты ТрО приняли решение самовольно покинуть позиции.
"Фактически 781 военнослужащий ТрО самовольно покинул позиции. Практически вся бригада отошла с линии боевого столкновения. И это движение началось на позициях, которые уже заняли штурмовые подразделения 225-го ОШП, которые, с одной стороны, вступали в бой с противником, чтобы остановить его продвижение, а с другой - сталкивались с группами людей в форме "мультикам" и с оружием, которые двигались им навстречу", - говорится в заявлении.
Как отмечается далее, штурмовики 225 ОШП не знают в лицо военнослужащих ТрО.
Действия в соответствии с Уставом ВСУ и проверка на наличие вражеских ДРГ
"В то же время мы неоднократно фиксировали случаи, когда противник надевал украинскую форму и пытался выдать себя за наших солдат. В этой ситуации штурмовики 225-го действовали в соответствии с Уставом ВСУ и правилами ведения войны: сначала подавали голосовую команду остановиться, затем - предупредительные выстрелы в воздух, после чего задерживали и разоружали военнослужащих для последующей передачи Военной службе правопорядка с целью идентификации.
Чтобы не допустить потерь среди личного состава ТрО во время несанкционированного выхода из позиций, командирам 225 ОШП приходилось в ручном режиме налаживать связь с комбригом ТрО и с военным омбудсменом Ольгой Решетиловой, которая в тот момент работала в подразделениях и которой было известно о массовом выходе с позиций. Ни один военнослужащий ТрО не пострадал в результате так называемого "friendly fire". Поэтому любые заявления относительно заградительных отрядов не соответствуют действительности", - подчеркивают в штурмовом полку.
Взаимодействие с омбудсменом и координация подразделений
После того как 225-й ОШП стабилизировал ситуацию на этом участке, отдельные подразделения 108-й бригады ТрО оказались в подчинении полка.
"Их привлекли к совместным учениям с нашими военнослужащими. Однако и тогда возник конфликт, о котором писали ведущие СМИ: командиры не предупредили солдат ТрО об изменении подчинения. Этот пробел в коммуникации оперативно устранила военный омбудсмен Ольга Решетилова", - резюмирует 225-й полк.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Які думки ..?
За один місяць під Гуляйполем було втрачено майже 300 км² території.
"Підрозділи ТрО втратили управління над 20-ти КСП. Разом з ними і над 9 РОПів, 18 ВОПів і рештою позицій. Джерело: https://censor.net/ua/n4015866
Тобто провал в обороні відбувався протягом місяця, а підсилення виділили, коли по факту все було втрачене, а саме лінія оборони з підготовлених позицій відділень, вогневих позицій, КСП. Повна втрата управління, яка відбулася в 102 обр ТрО - це наслідок замовчування втрат позицій на рівні батальйону і бригади, ігнорування верхнім штабом звернень з бригади. Схоже бригада не мала достатніх сил і засобів утримувати визначену лінію оборони, бо бригади ТрО завжди комплектуються по залишковому принципу. Девіз "ні кроку назад, за нами Батьківщина" сповідується в Генштабі, але в реальності, люди просто відходять і все. Маємо те, що маємо.