225-й штурмовий полк спростував фейки про "загородзагони" під Гуляйполем та розкрив деталі подій 2025 року: 781 військовий ТрО пішов у СЗЧ

У 225-му Окремому штурмовому полку спростували фейки щодо наявності "загороджувальних загонів" у Силах оборони та розкрили деталі стабілізації фронту під Гуляйполем у 2025 році.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр 225 Окремого штурмового полку.

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Втрата командних пунктів та відхід підрозділів ТрО під Гуляйполем

"З огляду на інформацію, яка поширюється в соціальних мережах щодо підготовки розслідування про нібито наявність загороджувальних загонів у підрозділах Сил оборони, вважаємо за необхідне зняти будь-які додаткові питання, які можуть виникнути в історії зі стабілізацією ситуації під Гуляйполем. Саме туди після Курської операції оперативно перекинули підрозділи 225 штурмового полку", - йдеться у заяві.

У полку зазначили, що попри те, що події під Гуляйполем у 2025 році вже неодноразово обговорювалися в медіа, час від часу з’являються нові деталі.

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Наприкінці того періоду, за рішенням тодішнього головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, 225-й штурмовий полк був перекинутий під Гуляйпілля після того, як підрозділи ТрО, які утримували цю ділянку, втратили управління.

У 225 ОШП наголошують, що противник уже форсував річку Янчур у районі населених пунктів Полтавка та Маліївка, а 102-га бригада ТрО відступала.

За один місяць під Гуляйполем було втрачено майже 300 км² території.

"Підрозділи ТрО втратили управління над 20-ти КСП. Разом з ними і над 9 РОПів, 18 ВОПів і рештою позицій.

Російське відео, зняте на одному із 20-ти захоплених українських КСП, всі могли побачити і в російських пабліках і в українських соцмережах. Фактично Командний пункт полишили офіцери, залишивши там карти, компʼютери з документацією і даними військовослужбовців підрозділів ТРО. Це вперше в історії війни в Україні ворог зайшов на діюче КСП батальйону і зняв своє пропагандиське відео", - йдеться у повідомленні.

Далі, як наголошується, у цьому хаосі піхота ТрО залишилася на позиціях без зв’язку, без розуміння обстановки і без управління. Як наслідок, солдати ТрО ухвалили рішення самовільно залишити позиції (СЗП).

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"Фактично 781 військовослужбовець ТрО самовільно залишив позиції. Практично вся бригада відійшла з лінії бойового зіткнення. І цей рух почався на позиції, які вже зайняли штурмові підрозділи 225 ОШП, які з одного боку, вступали в бій з противником, щоб зупинити його просування, а з іншого - стикалися з групами людей у формі "мультикам" і зі зброєю, які рухалися їм назустріч", - йдеться у заяві.

Як наголошується далі, штурмовики 225 ОШП не знають в обличчя військовослужбовців ТрО.

Дії за Статутом ЗСУ та перевірка на наявність ворожих ДРГ

"Водночас ми неодноразово фіксували випадки, коли противник одягав українську форму і намагався видати себе за наших солдатів. У цій ситуації штурмовики 225-го діяли згідно зі Статутом ЗСУ та правилами ведення війни: спочатку подавали голосову команду зупинитися, потім - попереджувальні постріли в повітря, після чого затримували та роззброювали військовослужбовців для подальшої передачі Військовій службі правопорядку з метою ідентифікації.

Щоб не допустити втрат серед особового складу ТрО під час несанкціонованого виходу з позицій, командирам 225 ОШП доводилося в ручному режимі налагоджувати комунікацію з комбригом ТрО та з військовим омбудсменом Ольгою Решетиловою, яка на той момент працювала в підрозділах і якій було відомо про масовий вихід з позицій. Жоден військовослужбовець ТрО не постраждав внаслідок так званого "friendly fire". Тому будь які заяви, щодо загороджувальних загонів не відповідають дійсності", - акцентують увагу у штурмовому полку.

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Комунікація з омбудсменом та злагодження підрозділів

Після того, як 225 ОШП стабілізував ситуацію на цій ділянці, окремі підрозділи 108-ї бригади ТрО опинилися в підпорядкуванні полку.

"Їх залучили до спільних навчань з нашими військовослужбовцями. Однак і тоді виник конфлікт, про який писали провідні медіа: солдатів ТрО їхні командири не попередили про зміну підпорядкування. Цей брак комунікації оперативно вирішила Військовий омбудсмен Ольга Решетилова", - резюмує 225 полк.