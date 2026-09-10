225-й окремий штурмовий полк перейшов під оперативне керівництво 7 корпусу ДШВ
225 окремий штурмовий полк підтвердив, що перейшов під оперативне підпорядкування 7 корпусу швидкого реагування Десантно-штурмових військ.
Про це повідомили у 225 ОШП, інформує Цензор.НЕТ.
Заява полку
"225-й ОШП тепер в оперативному підпорядкуванні 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ.
Нова структура управління дасть більше злагодженості, а також чіткішу координацію дій.
Продовжуємо нести службу заради спільного результату!" — наголосили там.
Раніше про це писали ЗМІ, а тепер 10 вересня підтвердив і сам полк. Зазначалося, що полк виконуватиме бойові завдання на одній з ділянок фронту.
Що передувало?
- 30 липня "Тексти" опублікували розслідування про ситуацію у 225 окремому штурмовому полку. Співрозмовники медіа розповідали про систематичні побиття, катування і "загороджувальні загони" в полку.
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Водночас у 225-му окремому штурмовому полку ці твердження заперечили. Там пояснили, що йшлося про правила координації та розпізнавання військових у зоні бойових дій, де противник може використовувати українську форму для маскування.
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За даними підрозділу, їхні дії відповідали статуту: спочатку подається команда зупинитися, далі — попереджувальні постріли, після чого відбувається затримання та передача військових для ідентифікації.
- 225 ОШП раніше часто називали частиною "особистої гвардії Сирського".
- Після публікації цього матеріалу новий головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий (призначений на посаду замість Олександра Сирського) доручив Військовій службі правопорядку провести перевірку у 225-му ОШП.
- 2 вересня стало відомо, що 425 ОШП "Скеля" перейшов під оперативне керівництво 1 корпусу НГУ "Азов". Це відбулося після розслідування "Бабеля" про катування в "Скелі" і 25 випадків смертей мобілізованих за останні пів року.
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