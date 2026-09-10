225-й окремий штурмовий полк перейшов під оперативне керівництво 7 корпусу ДШВ

225 окремий штурмовий полк підтвердив, що перейшов під оперативне підпорядкування 7 корпусу швидкого реагування Десантно-штурмових військ.

Про це повідомили у 225 ОШП, інформує Цензор.НЕТ.

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Заява полку

"225-й ОШП тепер в оперативному підпорядкуванні 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ.

Нова структура управління дасть більше злагодженості, а також чіткішу координацію дій.

Продовжуємо нести службу заради спільного результату!" — наголосили там.

Раніше про це писали ЗМІ, а тепер 10 вересня підтвердив і сам полк. Зазначалося, що полк виконуватиме бойові завдання на одній з ділянок фронту.

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Що передувало?

30 липня "Тексти" опублікували розслідування про ситуацію у 225 окремому штурмовому полку. Співрозмовники медіа розповідали про систематичні побиття, катування і "загороджувальні загони" в полку.

Водночас у 225-му окремому штурмовому полку ці твердження заперечили. Там пояснили, що йшлося про правила координації та розпізнавання військових у зоні бойових дій, де противник може використовувати українську форму для маскування.

За даними підрозділу, їхні дії відповідали статуту: спочатку подається команда зупинитися, далі — попереджувальні постріли, після чого відбувається затримання та передача військових для ідентифікації.

225 ОШП раніше часто називали частиною "особистої гвардії Сирського".

Після публікації цього матеріалу новий головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий (призначений на посаду замість Олександра Сирського) доручив Військовій службі правопорядку провести перевірку у 225-му ОШП.

2 вересня стало відомо, що 425 ОШП "Скеля" перейшов під оперативне керівництво 1 корпусу НГУ "Азов". Це відбулося після розслідування "Бабеля" про катування в "Скелі" і 25 випадків смертей мобілізованих за останні пів року.

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