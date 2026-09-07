225-й окремий штурмовий полк перейшов у підпорядкування 7 корпусу ДШВ, - ЗМІ
225 окремий штурмовий полк перейшов у пряме підпорядкування 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише УНІАН із посиланням на джерело у Силах оборони України.
Подробиці
Зазначається, що полк виконуватиме бойові завдання на одній з ділянок фронту.
Водночас полк не стає десантно-штурмовим, адже йдеться не про штатне підпорядкування, а лише про оперативне.
"Підрозділ виконує бойові завдання 7 корпусу у його смузі відповідальності", - сказав співрозмовник.
Джерело додало, щораніше штурмові полки зазвичай напряму не підпорядковувалися корпусам. Таким чином очікується покращення якості координації та застосування полку у бойовій роботі.
"Насправді кістяк полку - бойовий. Він пройшов не один "заміс", виконав багато важливих задач. Одним із перших проривався на Курщину. Такий потенціал не можна втрачати", - додав співрозмовник.
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