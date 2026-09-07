225-й отдельный штурмовой полк перешел в подчинение 7-го корпуса ДШВ, - СМИ

225-й отдельный штурмовой полк перешел в прямое подчинение 7-го корпуса быстрого реагирования ДШВ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет УНИАН со ссылкой на источник в Силах обороны Украины.

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Отмечается, что полк будет выполнять боевые задачи на одном из участков фронта.

В то же время полк не становится десантно-штурмовым, ведь речь идет не о штатном подчинении, а лишь об оперативном.

"Подразделение выполняет боевые задачи 7-го корпуса в его зоне ответственности", - сказал собеседник.

Источник добавил, что ранее штурмовые полки обычно напрямую не подчинялись корпусам. Таким образом, ожидается улучшение качества координации и применения полка в боевой работе.

"На самом деле костяк полка - боевой. Он прошел не один "замес", выполнил много важных задач. Одним из первых прорывался на Курщину. Такой потенциал нельзя терять", - добавил собеседник.

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