Полк "Скала" перешел под оперативное подчинение "Азова"

425-й отдельный штурмовой полк "Скала" перешел в оперативное подчинение 1-го корпуса НГУ "Азов".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр "Азова".

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Официальная информация

Как отмечается, в течение августа несколько батальонов "Скалы" вместе с управлением полка были переброшены в зону ответственности 1-го корпуса НГУ "Азов" и успешно выполнили поставленные боевые задачи по зачистке проникшего противника в зонах обороны бригад.

"Стоит отметить повышение уровня исполнительной дисциплины и минимизацию потерь при выполнении боевых задач. В настоящее время продолжается перемещение и объединение разрозненных сил полка на одном участке фронта", — отмечают в "Азове".

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Боевая история "Скалы"

Также отмечается, что боевая история полка "Скала" насчитывает немало выдающихся достижений. Военнослужащие подразделения неоднократно демонстрировали мужество и стойкость, выполняли чрезвычайно сложные задачи, осуществляя наступательные и оборонительные действия на самых тяжелых участках фронта.

"Культура "Азова" предполагает уделение максимального внимания подготовке личного состава, а также поддержанию высокого уровня мотивации бойцов. Корпус "Азов" сделает все возможное, чтобы передать командованию и бойцам "Скалы" свой опыт, а также наши ценности и принципы, которые помогут полку продолжать эффективно выполнять поставленные задачи, сохраняя жизнь и здоровье личного состава", — добавили в "Азове".

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Обвинения против "Скалы"

23 июня издание "Бабель" сообщило, что с конца 2025 по весну 2026 года умерли по меньшей мере 26 новобранцев 425-го отдельного штурмового полка "Скала". Журналисты рассказали, что большинство из умерших мужчин не пробыли в полку и месяца. Официальная причина смерти в большинстве случаев — пневмония.

Для этого материала журналисты опросили более 30 свидетелей. Один из них, Александр Жикин, рассказал о "Курятнике" — неформальном названии распределительного пункта "Скалы", который является первым местом пребывания для вновь прибывших мобилизованных. Мужчина оказался там после того, как ему оформили СЗЧ, когда он поехал за таблетками для заместительной терапии от наркозависимости.

Другой анонимный собеседник рассказал о карцерах, куда военных отправляли за отказ выполнять различные распоряжения.

В свою очередь, полк "Скала" прокомментировал небоевые смерти новобранцев и заверил в сотрудничестве со следствием. В "Скале" считают, что авторы материала делают "обобщения, которые сводят историю подразделения к отдельным трагическим случаям". В полку утверждают, что 18 из 26 смертей, упомянутых в материале, произошли в больнице или по дороге в неё, а их причины связаны с "болезнями или общим плохим состоянием здоровья мобилизованных".

Ранее ГБР уже объявляло, что начало проверку возможных нарушений в "Скале", которые расследуются как превышение власти или служебных полномочий, совершенное в условиях военного положения, повлекшее тяжкие последствия.

Мониторинговая группа Офиса омбудсмена заявила, что отправится на место для проверки информации о возможных пытках военнослужащих в 425-м отдельном штурмовом полку "Скала".

В 425-м отдельном штурмовом полку "Скала" подтверждают факт 25 смертей новобранцев.

Информация о двух тысячах наркозависимых военнослужащих в 425-м отдельном штурмовом полку "Скала" не соответствует действительности.

Также "Скала" прокомментировала новую информацию издания "Бабель" о еще семи своих военнослужащих, погибших во время базовой общевойсковой подготовки. В командовании подчеркнули, что пытаются "свести к нулю" небоевые потери.

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