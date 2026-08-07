В "Скале" прокомментировали информацию о переводе штурмовиков в другие части: ни одно из подразделений не отведено с занимаемых позиций

425-й отдельный штурмовой полк "Скала" продолжает выполнять боевые задачи на всех заданных направлениях. Ни одно из подразделений не было отведено с занимаемых позиций и не прекратило выполнение поставленных задач.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в полку "Скала", комментируя информацию о якобы переводе штурмовиков в другие воинские части.

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В полку отметили, что организационные решения о распределении личного состава между воинскими частями относятся к компетенции высшего военного командования и являются составной частью управления Силами обороны Украины в условиях войны. Полк выполняет все полученные распоряжения, которыми определяется перемещение личного состава.

"Наши военнослужащие прошли качественную подготовку на базе полка "Скала", приобрели боевой опыт и сегодня являются ценным кадровым ресурсом украинской армии. Если командование ВСУ принимает решение усилить ими другие бригады, мы воспринимаем это как вклад "Скалы" в укрепление всей обороны государства. Мы были, есть и остаемся пехотой Вооруженных сил Украины. Наша обязанность — не обсуждать приказы, а выполнять их. Мы всячески поддерживаем Главнокомандующего, какое бы звание или фамилию он ни носил, ведь именно на нем лежит ответственность за сохранение Украины", — говорится в заявлении.

Отмечается, что полк "Скала" и в дальнейшем будет готовить военнослужащих, выполнять боевые задачи Главнокомандующего и при необходимости оказывать поддержку другим подразделениям Сил обороны.

"Призываем СМИ не распространять предположения и оценочные суждения о якобы расформировании полка. Подобные утверждения должны озвучиваться исключительно на основе официальных решений командования Вооруженных сил Украины", — добавили в полку.

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Что предшествовало

Накануне в СМИ появилась информация, что из "Скалы" начали переводить штурмовиков в другие подразделения.

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