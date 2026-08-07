У "Скелі" прокоментували інформацію про переведення штурмовиків до інших частин: Жоден із підрозділів не відведений із займаних позицій

425 окремий штурмовий полк "Скеля" продовжує виконувати бойові завдання на всіх визначених напрямках. Жоден із підрозділів не відведений із займаних позицій і не припинив виконання поставлених завдань.

Про це Цензор.НЕТ повідомили у полку "Скеля", коментуючи інформацію про нібито переведення штурмовиків до інших військових частин.

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У полку зазначили, що організаційні рішення щодо розподілу особового складу між військовими частинами належать до компетенції вищого військового командування та є складовою управління Силами оборони України в умовах війни. Полк виконує всі отримані розпорядження, якими визачається переміщення особового складу.

"Наші військовослужбовці пройшли якісну підготовку на базі полку "Скеля", здобули бойовий досвід і сьогодні є цінним кадровим ресурсом українського війська. Якщо командування ЗСУ ухвалює рішення посилити ними інші бригади, ми сприймаємо це як внесок "Скелі" у зміцнення всієї оборони держави. Ми були, є і залишаємося піхотою Збройних Сил України. Наш обов'язок не обговорювати накази, а виконувати їх. Ми всіляко підтримуємо Головнокомандувача, яке б звання чи прізвище він не мав, адже саме на ньому лежить відповідальність за збереження України", - сказано в заяві.

Зазначається, що полк "Скеля" і надалі готуватиме військовослужбовців, виконуватиме бойові завдання Головнокомандувача та за потреби підставлятиме плече іншим підрозділам Сил оборони.

"Закликаємо медіа не поширювати припущеня та оціночні судження щодо нібито розформування полку. Подібні твердження мають озвучуватися виключно на основі офіційних рішень командування Збройних Сил України", - додали у полку.

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Що передувало

Напередодні у ЗМІ з'явилася інформація, що зі "Скелі" почали переводити штурмовиків у інші підрозділи.

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