Полк "Скала" переходит под оперативное руководство корпуса "Азов", — пресс-секретарь Братущак

425-й отдельный штурмовой полк "Скала" переходит под оперативное руководство корпуса "Азов".

Об этом в эфире журналистки Ирины Ромалийской сообщил пресс-секретарь, начальник отдела коммуникаций 425-го ОШП "Скала" Алексей Братущак, сообщает Цензор.НЕТ.

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"Судя по тому, что мы видим сейчас, дело идет к тому, чтобы объединить все разбросанные наши батальоны, так называемые РТГР, сводные отряды, чтобы мы в дальнейшем выполняли задачи на одном участке фронта. На данный момент мы выполняем боевое распоряжение под оперативным руководством корпуса "Азов"", — сказал Братущак.

Он отметил, что речь идет об оперативном подчинении, а не вхождении в структуру "Азова".

"Мы не заходим в структуру "Азова", но оперативное руководство будет осуществлять корпус "Азов", - добавил Братущак.

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Обвинения против "Скалы"

23 июня издание "Бабель" сообщило, что с конца 2025 года по весну 2026 года умерли по меньшей мере 26 новобранцев 425-го отдельного штурмового полка "Скала". Журналисты рассказали, что большинство из умерших мужчин пробыли в полку менее месяца. Официальная причина смерти в большинстве случаев – пневмония.

Для этого материала журналисты опросили более 30 свидетелей. Один из них, Александр Жикин, рассказал о "Курятнике" — неформальном названии распределительного пункта "Скалы", который является первым местом назначения для вновь прибывших мобилизованных. Мужчина оказался там после того, как ему оформили СОЧ, когда он поехал за таблетками для заместительной терапии от наркозависимости.

Другой анонимный собеседник рассказал о карцерах, куда военных отправляли за отказ выполнять различные распоряжения.

В свою очередь, полк "Скеля" прокомментировал небоевые смерти новобранцев и заверил в сотрудничестве со следствием. В "Скеле" считают, что авторы материала делают "обобщения, которые сводят историю подразделения к отдельным трагическим случаям". В полку утверждают, что 18 из 26 смертей, упомянутых в материале, произошли в больнице или по дороге в нее, а их причины связаны с "болезнями или общим плохим состоянием здоровья мобилизованных".

Ранее ГБР уже объявляло, что начало проверку возможных нарушений в "Скале", которые расследуются как превышение власти или служебных полномочий, совершенное в условиях военного положения, повлекшее тяжкие последствия.

Мониторинговая группа Офиса омбудсмена заявила, что отправится на место для проверки информации о возможных пытках военнослужащих в 425-м отдельном штурмовом полку "Скала".

В 425-м отдельном штурмовом полку "Скала" подтверждают факт 25 смертей новобранцев.

Информация о двух тысячах наркозависимых военнослужащих в 425-м отдельном штурмовом полку "Скала" не соответствует действительности.

Также "Скала" прокомментировала новую информацию издания "Бабель" о еще семи своих военнослужащих, погибших во время базовой общевойсковой подготовки. В командовании подчеркнули, что пытаются "свести к нулю" небоевые потери.

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