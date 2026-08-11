Нацполиция возбудила 103 уголовных дела о небоевых смертях военных в полку "Скала"

В 2026 году правоохранительные органы возбудили 103 дела по фактам небоевых смертей военнослужащих 425-го отдельного штурмового полка "Скала".

Об этом сообщил народный депутат Александр Федиенко со ссылкой на заявление Нацполиции, передает Цензор.НЕТ.

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Расследование продолжается

По данным правоохранителей, в настоящее время досудебное расследование продолжается по 61 уголовному делу, по трем делам уже объявлены подозрения, а одно дело направлено в суд.

В то же время еще 41 уголовное производство закрыли, а 18 — направили прокурорам на проверку законности принятых решений.

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Федиенко подчеркнул, что само количество возбужденных дел не означает, что все факты являются доказанными преступлениями. Окончательную оценку должны дать следственные органы, прокуратура и суд.

По его словам, такое количество расследований требует внимания к условиям в воинских частях и к тому, насколько эффективно государство расследует случаи гибели военнослужащих вне поля боя.

Обвинения против "Скалы"

23 июня издание "Бабель" сообщило, что с конца 2025 по весну 2026 года умерли по меньшей мере 26 новобранцев 425-го отдельного штурмового полка "Скала". Журналисты рассказали, что большинство из умерших мужчин не пробыли в полку и месяца. Официальная причина смерти в большинстве случаев — пневмония.

Для этого материала журналисты опросили более 30 свидетелей. Один из них, Александр Жикин, рассказал о "Курятнике" — неформальном названии распределительного пункта "Скалы", который является первым местом назначения для вновь прибывших мобилизованных. Мужчина оказался там после того, как ему оформили СОЧ, когда он поехал за таблетками для заместительной терапии от наркозависимости.

Другой анонимный собеседник рассказал о карцерах, куда военных отправляли за отказ выполнять различные распоряжения.

В свою очередь, полк "Скала" прокомментировал небоевые смерти новобранцев и заверил в сотрудничестве со следствием. В "Скале" считают, что авторы материала делают "обобщения, которые сводят историю подразделения к отдельным трагическим случаям". В полку утверждают, что 18 из 26 смертей, упомянутых в материале, произошли в больнице или по дороге в нее, а их причины связаны с "болезнями или общим плохим состоянием здоровья мобилизованных".

Ранее ГБР уже объявляло, что начало проверку возможных нарушений в "Скале", которые расследуются как превышение власти или служебных полномочий, совершенное в условиях военного положения, повлекшее тяжкие последствия.

Мониторинговая группа Офиса омбудсмена заявила, что отправится на место для проверки информации о возможных пытках военнослужащих в 425-м отдельном штурмовом полку "Скала".

В 425-м отдельном штурмовом полку "Скала" подтверждают факт 25 смертей новобранцев.

Информация о двух тысячах наркозависимых военнослужащих в 425-м отдельном штурмовом полку "Скала" не соответствует действительности.

Также "Скала" прокомментировала новую информацию издания "Бабель" о еще семи своих военнослужащих, погибших во время базовой общевойсковой подготовки. В командовании подчеркнули, что пытаются "свести к нулю" небоевые потери.

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