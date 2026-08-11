Нацполіція відкрила 103 кримінальні провадження про небойові смерті військових у полку "Скеля"

У 2026 році правоохоронці відкрили 103 провадження за фактами небойових смертей військовослужбовців 425-го окремого штурмового полку "Скеля".

Про це повідомив нардеп Олександр Федієнко з посиланням на заяву Нацполіції, передає Цензор.НЕТ.

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Розслідування триває

За даними правоохоронців, нині досудове розслідування триває у 61 кримінальному провадженні, у трьох справах уже оголосили підозри та одну справу направили до суду.

Водночас ще 41 кримінальне провадження закрили, а 18 — направили прокурорам на перевірку законності ухвалених рішень.

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Федієнко наголосив, що сама кількість відкритих проваджень не означає, що всі факти є доведеними злочинами. Остаточну оцінку мають надати слідчі органи, прокуратура та суд.

За його словами, така кількість розслідувань потребує уваги до умов у військових частинах і до того, наскільки ефективно держава розслідує випадки загибелі військовослужбовців поза полем бою.

Звинувачення проти "Скелі"

23 червня видання "Бабель" написало, що з кінця 2025 до весни 2026 року померли щонайменше 26 новобранців 425-го окремого штурмового полку "Скеля". Журналісти розповіли, що більшість з померлих чоловіків не пробули в полку й місяця. Офіційна причина смерті здебільшого –– пневмонія.

Для цього матеріалу журналісти опитали понад 30 свідків. Один із них, Олександр Жикін, розповів про "Курятник" — неформальну назву розподільчого пункту "Скелі", який є першою локацією для новоприбулих мобілізованих. Чоловік опинився там після того, як йому оформили СЗЧ, коли він поїхав по таблетки для замісної терапії від наркозалежності.

Інший анонімний співрозмовник розповів про карцери, куди військових відправляли за відмови виконувати різні розпорядження.

Своєю чергою, полк "Скеля" прокоментував небойові смерті новобранців та запевнив у співпраці зі слідством. У "Скелі" вважають, що автори матеріалу роблять "узагальнення, які зводять історію підрозділу до окремих трагічних випадків". У полку стверджують, що 18 із 26 смертей, згаданих у матеріалі, сталися в лікарні або дорогою до неї, а їхні причини повʼязані з "хворобами або загальним поганим станом здоров’я мобілізованих".

Раніше ДБР уже оголошувало, що розпочало перевірку ймовірних порушень у "Скелі", які розслідують як перевищення влади чи службових повноважень, вчинене в умовах воєнного стану, що спричинило тяжкі наслідки.

Моніторингова група Офісу омбудсмена заявила, що вирушить на місце для перевірки інформації про можливі катування військовослужбовців у 425-му окремому штурмовому полку "Скеля".

У 425-му окремому штурмовому полку "Скеля" підтверджують факт 25 смертей новобранців.

Інформація про дві тисячі наркозалежних військовослужбовців у 425-му окремому штурмовому полку "Скеля" не відповідає дійсності.

Також "Скеля" прокоментувала нову інформацію видання "Бабель" про ще сімох своїх військовослужбовців, які загинули під час базової загальновійськової підготовки. У командуванні наголосили, що намагаються "звести до нуля" небойові втрати.

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