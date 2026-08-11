Нацполіція відкрила 103 кримінальні провадження про небойові смерті військових у полку "Скеля"
У 2026 році правоохоронці відкрили 103 провадження за фактами небойових смертей військовослужбовців 425-го окремого штурмового полку "Скеля".
Про це повідомив нардеп Олександр Федієнко з посиланням на заяву Нацполіції, передає Цензор.НЕТ.
Розслідування триває
За даними правоохоронців, нині досудове розслідування триває у 61 кримінальному провадженні, у трьох справах уже оголосили підозри та одну справу направили до суду.
Водночас ще 41 кримінальне провадження закрили, а 18 — направили прокурорам на перевірку законності ухвалених рішень.
Федієнко наголосив, що сама кількість відкритих проваджень не означає, що всі факти є доведеними злочинами. Остаточну оцінку мають надати слідчі органи, прокуратура та суд.
За його словами, така кількість розслідувань потребує уваги до умов у військових частинах і до того, наскільки ефективно держава розслідує випадки загибелі військовослужбовців поза полем бою.
Звинувачення проти "Скелі"
- 23 червня видання "Бабель" написало, що з кінця 2025 до весни 2026 року померли щонайменше 26 новобранців 425-го окремого штурмового полку "Скеля". Журналісти розповіли, що більшість з померлих чоловіків не пробули в полку й місяця. Офіційна причина смерті здебільшого –– пневмонія.
- Для цього матеріалу журналісти опитали понад 30 свідків. Один із них, Олександр Жикін, розповів про "Курятник" — неформальну назву розподільчого пункту "Скелі", який є першою локацією для новоприбулих мобілізованих. Чоловік опинився там після того, як йому оформили СЗЧ, коли він поїхав по таблетки для замісної терапії від наркозалежності.
- Інший анонімний співрозмовник розповів про карцери, куди військових відправляли за відмови виконувати різні розпорядження.
- Своєю чергою, полк "Скеля" прокоментував небойові смерті новобранців та запевнив у співпраці зі слідством. У "Скелі" вважають, що автори матеріалу роблять "узагальнення, які зводять історію підрозділу до окремих трагічних випадків". У полку стверджують, що 18 із 26 смертей, згаданих у матеріалі, сталися в лікарні або дорогою до неї, а їхні причини повʼязані з "хворобами або загальним поганим станом здоров’я мобілізованих".
- Раніше ДБР уже оголошувало, що розпочало перевірку ймовірних порушень у "Скелі", які розслідують як перевищення влади чи службових повноважень, вчинене в умовах воєнного стану, що спричинило тяжкі наслідки.
- Моніторингова група Офісу омбудсмена заявила, що вирушить на місце для перевірки інформації про можливі катування військовослужбовців у 425-му окремому штурмовому полку "Скеля".
- У 425-му окремому штурмовому полку "Скеля" підтверджують факт 25 смертей новобранців.
- Інформація про дві тисячі наркозалежних військовослужбовців у 425-му окремому штурмовому полку "Скеля" не відповідає дійсності.
- Також "Скеля" прокоментувала нову інформацію видання "Бабель" про ще сімох своїх військовослужбовців, які загинули під час базової загальновійськової підготовки. У командуванні наголосили, що намагаються "звести до нуля" небойові втрати.
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