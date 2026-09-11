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Новини Знищення російської техніки Знищення російських окупантів
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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 503 880 осіб (+1 490 за добу), 12 341 танк, 49 516 артсистем, 25 312 ББМ. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ поранили та ліквідували 1 503 880 російських окупантів.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

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Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.09.26 орієнтовно становлять:

  • особового складу - близько 1 503 880 (+1 490) осіб (поранено та ліквідовано)
  • танків – 12 341 (+2) од.
  • бойових броньованих машин  – 25 312 (+7) од.
  • артилерійських систем  – 49 516 (+64) од.
  • РСЗВ – 2 109 (+2) од.
  • засоби ППО – 1 622 (+4) од.
  • літаків - 441 (+0) од.
  • гелікоптерів – 356 (+0) од.
  • наземних робототехнічних комплексів – 2 573 (+23) од.
  • БПЛА оперативно–тактичного рівня – 510 130 (+1 925) од.
  • крилаті ракети – 5 103 (+0) од.
  • кораблі / катери – 35 (+0) од.
  • підводні човни – 2 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни / vehicles and fuel tanks  – 147 211 (+590) од.
  • спеціальна техніка – 4 666 (+16) од.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На фронті – 173 боєзіткнення. Найбільше атак ворога Сили оборони відбили на Покровському напрямку, - Генштаб

Втрати ворога

Автор: 

армія рф (22322) Генштаб ЗС (9009) ліквідація (4607) знищення (11049)
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Топ коментарі
+13
Минув 4587! день москальсько-української війни.
708! одиниць знищеної техніки та 1490!! чумардосів за день.
Арта файно, ППО, НРК, спецтехніка та логістика супер.
БПЛА перевалили за 510 000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 1 503 000 це більше ніж все населення Белгородської області.
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11.09.2026 07:20 Відповісти
+7
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
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11.09.2026 07:18 Відповісти
+7
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11.09.2026 07:21 Відповісти

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