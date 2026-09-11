Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 503 880 осіб (+1 490 за добу), 12 341 танк, 49 516 артсистем, 25 312 ББМ. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ поранили та ліквідували 1 503 880 російських окупантів.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

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Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.09.26 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 1 503 880 (+1 490) осіб (поранено та ліквідовано)

танків – 12 341 (+2) од.

бойових броньованих машин – 25 312 (+7) од.

артилерійських систем – 49 516 (+64) од.

РСЗВ – 2 109 (+2) од.

засоби ППО – 1 622 (+4) од.

літаків - 441 (+0) од.

гелікоптерів – 356 (+0) од.

наземних робототехнічних комплексів – 2 573 (+23) од.

БПЛА оперативно–тактичного рівня – 510 130 (+1 925) од.

крилаті ракети – 5 103 (+0) од.

кораблі / катери – 35 (+0) од.

підводні човни – 2 (+0) од.

автомобільна техніка та автоцистерни / vehicles and fuel tanks – 147 211 (+590) од.

спеціальна техніка – 4 666 (+16) од.

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