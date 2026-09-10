Россияне массово бросают пехоту в штурмы на Покровском направлении, - 155 ОМБр

Российские войска продолжают активно штурмовать позиции Сил обороны на Покровском направлении, задействуя значительные силы пехоты. Части оккупантов удается добраться до посадочных площадок, однако там их обнаруживают и уничтожают украинские операторы беспилотников.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Армия TV" рассказал начальник отдела коммуникаций 155-й отдельной механизированной бригады Артем Прибыльнов.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

По словам военного, ситуация на этом направлении остается напряженной из-за высокой интенсивности российских атак.

"На фронте, как всегда, интенсивно. Интенсивность атак противника довольно высока, и наша бригада успешно обороняется на Покровском направлении. Но противник, опять же, задействует значительные силы, постоянно бросает их на штурм", — рассказал военный.

Прибыльнов отметил, что российское командование часто отправляет военных на штурм фактически без шансов на возвращение.

"В основном это выглядит как простое принесение в жертву. Такова людоедская тактика у россиян. То есть идут через поля, очевидно, что не дойдут и гибнут посреди поля", — отметил пресс-секретарь.

В то же время отдельным российским военным удается преодолеть открытую местность и добраться до лесополос.

"Но бывает, что они затягиваются в посадки. Там их уже ищут наши операторы БПЛА", — добавил начальник отдела коммуникаций бригады.

Украинские военные стараются не допускать контактных боев

Одной из главных задач украинских подразделений остается сохранение жизни собственной пехоты. Для этого российских военных пытаются уничтожать еще на подступах к украинским позициям.

"Сейчас наша основная задача — это сохранение жизни нашей доблестной пехоты, потому что наша задача — не допустить контактных боев и уничтожить их еще на подступах", — пояснил пресс-офицер.

По его словам, важную роль в этом играют беспилотники. Украинские подразделения наращивают потенциал в использовании дронов, поскольку борьба за контроль над воздухом на тактическом уровне стала одним из определяющих факторов на фронте.

"Сейчас мы также расширяем масштабы операций, потому что идет битва в малом небе. Кто её выиграет, тому, разумеется, будет легче продвигаться вперед", - сказал военный.

Россияне осторожнее используют дорогостоящие средства

Представитель 155-й бригады также рассказал, что российские войска в последнее время более осторожно применяют дорогостоящие средства на этом направлении. Причина, по его словам, - высокая вероятность их быстрого обнаружения и поражения.

"Сейчас не появляются дорогостоящие объекты, скажем так, в зоне поражения нашей бригады. Опять же, противник понимает, что этот объект будет поражен очень быстро, потому что обнаружение противника ведется круглосуточно всеми средствами", - рассказал он.

Обнаружение российских сил осуществляют не только военнослужащие 155-й бригады. По словам Прибыльнова, к этому привлечены и смежные подразделения.

"Не только наша бригада, но и смежные подразделения, все, что находится в зоне ответственности 9-го армейского корпуса, постоянно очищают территорию достаточно глубоко. Поэтому россияне в последнее время не применяют на нашем направлении такие дорогостоящие средства", - пояснил пресс-офицер.

На Покровском направлении продолжается артиллерийская борьба

В то же время на участке фронта активно работает артиллерия. Огонь ведут как украинские, так и российские подразделения, в частности продолжается контрбатарейная борьба.

"Артиллеристы, боги войны - это очень уважаемая профессия. Артиллерия применяется с обеих сторон. Ведется контрбатарейная борьба", - отметил представитель 155-й бригады.

Украинские военные используют различные артиллерийские системы.

"Работают и БМ-21 "Град" с нашей стороны, работают. Довольно большое количество средств и 155-го калибра, и старые добрые наши любимые гаубицы", - рассказал пресс-секретарь.

По его словам, из-за высокой угрозы обнаружения и поражения артиллерийским расчетам приходится постоянно менять позиции и тщательно их маскировать.

"Сейчас эта игра ведется скорее в прятки. В современной войне главное - это именно замаскировать позицию, хорошо подготовить средства для быстрого выстрела и, опять же, дальнейшей маскировки", - подытожил военный.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": 277 боев за сутки: 44 атаки РФ на Покровском направлении, - Генштаб