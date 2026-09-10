Росіяни масово кидають піхоту в штурми на Покровському напрямку, - 155 ОМБр

Російські війська продовжують активно штурмувати позиції Сил оборони на Покровському напрямку, використовуючи значні сили піхоти. Частині окупантів вдається дістатися посадок, однак там їх виявляють та уражають українські оператори безпілотників.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі Армія TV розповів начальник відділення комунікацій 155-ї окремої механізованої бригади Артем Прібильнов.

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За словами військового, ситуація на напрямку залишається напруженою через високу інтенсивність російських атак.

"На фронті, як завжди, інтенсивно. Інтенсивність штурмів противника досить велика, і наша бригада вдало обороняється на Покровському напрямку. Але противник, знову ж таки, застосовує великі сили, кидає на штурми їх постійно", - розповів військовий.

Прібильнов зазначив, що російське командування часто відправляє військових на штурм фактично без шансів на повернення.

"Здебільшого це виглядає як просто жертвоприношення. Така людожерська тактика у росіян. Тобто йдуть через поля, очевидно, що не дійдуть і гинуть посеред поля", - зазначив речник.

Водночас окремим російським військовим вдається подолати відкриту місцевість і дістатися лісосмуг.

"Але буває, що затягуються в посадки. Там їх вже шукають наші оператори БПЛА", - додав начальник відділення комунікацій бригади.

Українські військові намагаються не допустити контактних боїв

Одним із головних завдань українських підрозділів залишається збереження життя власної піхоти. Для цього російських військових намагаються знищувати ще на підступах до українських позицій.

"Наразі основна наша задача - це збереження життя нашої доблесної піхоти, тому що наше завдання - не допустити контактних боїв і знищити їх ще на підступах", - пояснив пресофіцер.

За його словами, важливу роль у цьому відіграють безпілотники. Українські підрозділи нарощують спроможності у використанні дронів, оскільки боротьба за контроль над повітрям на тактичному рівні стала одним із визначальних факторів на фронті.

"Зараз також ми масштабуємося, бо йде битва в малому небі. Хто її виграє, зрозуміло, тому буде легше просуватися вперед", - сказав військовий.

Росіяни обережніше використовують дорогі засоби

Представник 155-ї бригади також розповів, що російські війська останнім часом обережніше застосовують дороговартісні засоби на цьому напрямку. Причина, за його словами, - висока ймовірність їхнього швидкого виявлення та ураження.

"Наразі не з’являються дороговартісні об’єкти, скажемо так, у зоні ураження нашої бригади. Знову ж таки, противник розуміє, що цей об’єкт буде уражений дуже швидко, тому що детекція противника ведеться 24 на 7 усіма засобами", - розповів він.

Виявлення російських сил здійснюють не лише військовослужбовці 155-ї бригади. За словами Прібильнова, до цього залучені й суміжні підрозділи.

"Не тільки наша бригада, але і суміжні підрозділи, все, що знаходиться в зоні відповідальності 9-го армійського корпуса, постійно чистять територію досить глибоко. Тому росіяни не застосовують останнім часом на нашому напрямку такі дороговартісні засоби", - пояснив пресофіцер.

На Покровському напрямку триває артилерійська боротьба

Водночас на ділянці фронту активно працює артилерія. Вогонь ведуть як українські, так і російські підрозділи, зокрема триває контрбатарейна боротьба.

"Артилеристи, боги війни - це дуже поважна професія. Артилерія застосовується з обох боків. Є контрбатарейна боротьба", - зазначив представник 155-ї бригади.

Українські військові використовують різні артилерійські системи.

"Працюють і БМ-21 "Град" з нашої сторони, працюють. Досить велика кількість засобів і 155-го калібру, і старі добрі наші улюблені гаубиці", - розповів речник.

За його словами, через високу загрозу виявлення та ураження артилерійським розрахункам доводиться постійно змінювати позиції та ретельно їх маскувати.

"Наразі ця гра ведеться більш у хованки. В сучасній війні головне - це власне замаскувати позицію, гарно підготувати засоби для швидкого пострілу і, знову ж таки, подальшого маскування", підсумував військовий.

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