Нанесены удары по ряду пунктов управления и РЛС противника, - Генштаб
9 сентября и в ночь на 10 сентября 2026 года подразделения Сил обороны Украины нанесли удар по ряду важных военных объектов противника.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
Какие объекты были поражены
- В городе Донецке поражено место хранения, подготовки и запуска ударных БПЛА типа "Герань"/"Гербера" оккупантов.
- Также поражены пункты управления подразделений БПЛА противника: в Осипенке Запорожской области, Камышевахе Донецкой области, Токмаке Запорожской области, Ясногоровке и Очеретино в Донецкой области. Отдельно поражены пункты управления подразделений захватчиков в Луганске и Зайцево Донецкой области.
- В Брянской области РФ поражены три радиолокационные станции противника – в Павлине, Картушине и Антоновке (РЛС "Небо-СВ").
- Кроме того, в Трубчевске поражен наземный ретранслятор, предназначенный для управления ударными БПЛА типа "Герань" / "Гербера".
- В районе Довжанска Луганской области поражен склад боеприпасов противника.
В Генштабе добавили, что степень нанесенного ущерба уточняется.
Что предшествовало
Ранее сообщалось, что Силы обороны в ночь на 10 сентября нанесли удар по "Махачкалинскому морскому торговому порту".
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