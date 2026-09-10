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Новости Уничтожение российской техники
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Нанесены удары по ряду пунктов управления и РЛС противника, - Генштаб

Поражение пунктов управления противника

9 сентября и в ночь на 10 сентября 2026 года подразделения Сил обороны Украины нанесли удар по ряду важных военных объектов противника.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

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Какие объекты были поражены

  • В городе Донецке поражено место хранения, подготовки и запуска ударных БПЛА типа "Герань"/"Гербера" оккупантов.
  • Также поражены пункты управления подразделений БПЛА противника: в Осипенке Запорожской области, Камышевахе Донецкой области, Токмаке Запорожской области, Ясногоровке и Очеретино в Донецкой области. Отдельно поражены пункты управления подразделений захватчиков в Луганске и Зайцево Донецкой области.
  • В Брянской области РФ поражены три радиолокационные станции противника – в Павлине, Картушине и Антоновке (РЛС "Небо-СВ").
  • Кроме того, в Трубчевске поражен наземный ретранслятор, предназначенный для управления ударными БПЛА типа "Герань" / "Гербера".
  • В районе Довжанска Луганской области поражен склад боеприпасов противника.

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В Генштабе добавили, что степень нанесенного ущерба уточняется.

Что предшествовало

Ранее сообщалось, что Силы обороны в ночь на 10 сентября нанесли удар по "Махачкалинскому морскому торговому порту".

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Автор: 

Генштаб ВС (8730) уничтожение (10732)
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