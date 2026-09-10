Уражено низку пунктів управління та РЛС ворога, - Генштаб
9 вересня та в ніч на 10 вересня 2026 року підрозділи Сил оборони України завдали ураження низці важливих військових об’єктів противника.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
Які об’єкти уражено
- У місті Донецьк уражено місце зберігання, підготовки та пуску ударних БпЛА типу "Герань"/"Гербера" окупантів.
- Також уражено пункти управління підрозділів БпЛА противника: в Осипенку Запорізької області, Комишуватому Донецької області, Токмаку Запорізької області, Ясногорівці та Очеретиному на Донеччині. Окремо уражено пункти управління підрозділів загарбників в Луганському та Зайцевому Донецької області.
- У Брянській області рф уражено три радіолокаційні станції противника – у Павлині, Картушині та Антонівці (РЛС "Небо-СВ").
- Крім того, у Трубчевську уражено наземний ретранслятор, призначений для управління ударними БпЛА типу "Герань" / "Гербера".
- У районі Довжанська Луганської області уражено склад боєприпасів противника.
У Генштабі додали, що ступінь завданих збитків уточнюється.
Що передувало
Раніше повідомлялося, що Сили оборони у ніч на 10 вересня уразили "Махачкалинський морський торговельний порт".
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