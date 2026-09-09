Уражено місце запуску ударних БпЛА, катер "Мангуст", ворожі засоби розвідки та склади, - Генштаб

8 вересня та в ніч на 9 вересня 2026 року підрозділи Сил оборони України уразили низку важливих обєктів противника.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

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Удар по Донецьку

Так, у районі міста Донецьк уражено місце зберігання, підготовки та пуску ударних БпЛА окупантів.

Удар по катеру в Криму

У Козачій бухті Севастополя на ТОТ АР Крим, уражено швидкісний патрульний катер проєкту 12150 "Мангуст". Ступінь завданих пошкоджень уточнюється.

Швидкісний патрульний катер проєкту 12150 "Мангуст" - російський патрульний катер, призначений для патрулювання, охорони морських районів та боротьби з маломірними цілями. Довжина - близько 20 м, максимальна швидкість - до 50 вузлів (понад 90 км/год), екіпаж - до 6 осіб.

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У тимчасово окупованому українському Криму, в Оленівці, уражено антенний комплекс радіоелектронної розвідки, а у Вітіно - антену в радіопрозорому куполі окремого командно-вимірювального комплексу.

Крім того, у Докучаєвську Донецької області уражено склад БпЛА, у Фащівці Луганської області - склад боєприпасів підрозділу "Рубікон", а в Селидовому на Донеччині - ще один склад боєприпасів противника.

"Ступінь завданих збитків уточнюється. Робота по ключових військових цілях противника триває", - зазначили у Генштабі.

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