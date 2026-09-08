Уражено місце запуску ударних БпЛА та пункти управління противника на окупованих територіях, - Генштаб

7 вересня та в ніч на 8 вересня 2026 року підрозділи Сил оборони України уразили низку військових цілей противника.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

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Що уражено?

Так, у районі міста Донецьк уражено місце зберігання, підготовки та пуску ударних БпЛА окупантів.

У Чорноморському, Крим, та Залізничному Запорізької області уражено пункти управління БпЛА противника.

Також, у районі Великої Новосілки Донецької області уражено пункт управління загарбників.

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Які наслідки?

"Втрати противника та ступінь завданих збитків уточнюється. Робота по ключових військових цілях противника триває", - наголошують у Генштабі.

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