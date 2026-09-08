Поражены места запуска ударных БПЛА и пункты управления противника на оккупированных территориях, - Генштаб
7 сентября и в ночь на 8 сентября 2026 года подразделения Сил обороны Украины нанесли удары по ряду военных целей противника.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Что было поражено?
Так, в районе города Донецка было поражено место хранения, подготовки и запуска ударных БПЛА оккупантов.
В Черноморском, Крыме и Зализнычном Запорожской области были поражены пункты управления БПЛА противника.
Также в районе Великой Новоселки Донецкой области был поражен пункт управления захватчиков.
Каковы последствия?
"Потери противника и степень нанесенного ущерба уточняются. Работа по ключевым военным целям противника продолжается", — отмечают в Генштабе.
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