Поражены РЛС, РЭБ и ретранслятор в Брянской области РФ, а также вражеская ремонтная база на Луганщине, - Генштаб
4 сентября 2026 года подразделения Сил обороны Украины нанесли удар по ряду военных целей противника.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Что было поражено?
Так, в Картушине Брянской области РФ поражена радиолокационная станция противника.
В той же области, в районе Погара, был поражен комплекс радиоэлектронной борьбы, а в Злинце — ретранслятор MESH-сетей российского агрессора.
Также в Сокологорске Луганской области была поражена ремонтная база подразделения оккупантов.
"Масштаб нанесенного ущерба уточняется. Работа по ключевым военным целям противника продолжается", — сообщили в Генштабе.
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