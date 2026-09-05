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Новости Уничтожение российской техники
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Поражены РЛС, РЭБ и ретранслятор в Брянской области РФ, а также вражеская ремонтная база на Луганщине, - Генштаб

Поражена техника РФ

4 сентября 2026 года подразделения Сил обороны Украины нанесли удар по ряду военных целей противника.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

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Что было поражено?

Так, в Картушине Брянской области РФ поражена радиолокационная станция противника.

В той же области, в районе Погара, был поражен комплекс радиоэлектронной борьбы, а в Злинце — ретранслятор MESH-сетей российского агрессора.

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Также в Сокологорске Луганской области была поражена ремонтная база подразделения оккупантов.

"Масштаб нанесенного ущерба уточняется. Работа по ключевым военным целям противника продолжается", — сообщили в Генштабе.

Автор: 

Брянск (163) Генштаб ВС (8703) Луганская область (6759) Алчевский район (6) Первомайск (1)
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