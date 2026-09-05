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Новини Знищення російської техніки
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Уражено РЛС, РЕБ та ретранслятор у Брянській області РФ, а також ворожу рембазу на Луганщині, - Генштаб

уражено техніку рф

4 вересня 2026 року підрозділи Сил оборони України уразили низку військових цілей противника.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

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Що уражено?

Так, у Картушині Брянської області РФ уражено радіолокаційну станцію противника.

В тій же області, в районі Погара уражено комплекс радіоелектронної боротьби, а у Злинці - ретранслятор MESH-мереж російського агресора.

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Також у Сокологірську Луганської області уражено ремонтну базу підрозділу окупантів.

"Ступінь завданих збитків уточнюється. Робота по ключових військових цілях противника триває", - повідомили у Генштабі.

Автор: 

Брянськ (175) Генштаб ЗС (8983) Луганська область (4941) Алчевський район (6) Сокологірськ (1)
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