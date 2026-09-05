Уражено РЛС, РЕБ та ретранслятор у Брянській області РФ, а також ворожу рембазу на Луганщині, - Генштаб
4 вересня 2026 року підрозділи Сил оборони України уразили низку військових цілей противника.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Що уражено?
Так, у Картушині Брянської області РФ уражено радіолокаційну станцію противника.
В тій же області, в районі Погара уражено комплекс радіоелектронної боротьби, а у Злинці - ретранслятор MESH-мереж російського агресора.
Також у Сокологірську Луганської області уражено ремонтну базу підрозділу окупантів.
"Ступінь завданих збитків уточнюється. Робота по ключових військових цілях противника триває", - повідомили у Генштабі.
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