Поражено место запуска ударных БПЛА, катер "Мангуст", вражеские средства разведки и склады, - Генштаб

8 сентября и в ночь на 9 сентября 2026 года подразделения Сил обороны Украины нанесли удары по ряду важных объектов противника.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

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Удар по Донецку

Так, в районе города Донецка было поражено место хранения, подготовки и запуска ударных БПЛА оккупантов.

Удар по катеру в Крыму

В Казачьей бухте Севастополя на временно оккупированной территории АР Крым поражен скоростной патрульный катер проекта 12150 "Мангуст". Степень нанесенных повреждений уточняется.

Скоростной патрульный катер проекта 12150 "Мангуст" — российский патрульный катер, предназначенный для патрулирования, охраны морских районов и борьбы с малогабаритными целями. Длина — около 20 м, максимальная скорость — до 50 узлов (более 90 км/ч), экипаж — до 6 человек.

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Во временно оккупированном украинском Крыму, в Оленевке, поражен антенный комплекс радиоэлектронной разведки, а в Витино — антенна в радиопрозрачном куполе отдельного командно-измерительного комплекса.

Кроме того, в Докучаевске Донецкой области поражен склад БПЛА, в Фащевке Луганской области — склад боеприпасов подразделения "Рубикон", а в Селидовом в Донецкой области — еще один склад боеприпасов противника.

"Масштаб нанесенного ущерба уточняется. Работа по ключевым военным целям противника продолжается", — отметили в Генштабе.

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