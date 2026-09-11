Тіла 36 окупантів валяються на полі після спроби інфільтрації у зоні відповідальності 425-го ОШП "Скеля". ВIДЕО 18+
У мережі з'явилися кадри з наслідками чергової невдалої спроби російських окупантів прорвати українську оборону.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на Покровському напрямку в Донецькій області воїни 425-го окремого штурмового полку "Скеля" влаштували розгром штурмовим групам противника.
Ворожа піхота загальною чисельністю 36 осіб намагалася здійснити інфільтрацію та непомітно просунутися вглиб українських позицій. Проте ворожий задум був вчасно викритий аеророзвідкою.
Завдяки точним ударам української артилерії та послідовній роботі ударних FPV-дронів увесь склад ворожих штурмових груп був знищений. На оприлюдненій добірці кадрів бойової роботи видно, як поле бою усіяне тілами ліквідованих російських загарбників.
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