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Новини Відео Знищення російських окупантів Бойові дії на Покровському напрямку
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Тіла 36 окупантів валяються на полі після спроби інфільтрації у зоні відповідальності 425-го ОШП "Скеля". ВIДЕО 18+

У мережі з'явилися кадри з наслідками чергової невдалої спроби російських окупантів прорвати українську оборону.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на Покровському напрямку в Донецькій області воїни 425-го окремого штурмового полку "Скеля" влаштували розгром штурмовим групам противника.

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Ворожа піхота загальною чисельністю 36 осіб намагалася здійснити інфільтрацію та непомітно просунутися вглиб українських позицій. Проте ворожий задум був вчасно викритий аеророзвідкою.

Завдяки точним ударам української артилерії та послідовній роботі ударних FPV-дронів увесь склад ворожих штурмових груп був знищений. На оприлюдненій добірці кадрів бойової роботи видно, як поле бою усіяне тілами ліквідованих російських загарбників.

Увага! Не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою!

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Мінус 77 окупантів: бойова робота операторів дронів ЦСО "А" СБУ на Покровському напрямку. ВIДЕО

Автор: 

Донецька область (11801) Покровськ (1366) Покровський район (1852) 425-й окремий штурмовий полк "Скала" (127)
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Топ коментарі
+7
Хто куре, хто гріється, хто просто відпочиває...
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11.09.2026 10:58 Відповісти
+6
картини з дохлими кацапами можна розглядати вічно.... на такі шедеври не здатен ні один художник....
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11.09.2026 11:04 Відповісти
+5
Яке заспокійливе відео..!!!
Рекомендовано для перегляду знервованим людям
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11.09.2026 11:08 Відповісти

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