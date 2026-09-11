ЄСПЛ відхилив скаргу мешканки Донецька, яка звинувачувала Україну в обстрілі її квартири

Європейський суд з прав людини визнав неприйнятною скаргу мешканки Донецька, яка звинувачувала українські урядові сили у знищенні її квартири під час обстрілу в серпні 2014 року. Жінка не зверталася до українських судів та слідчих органів, хоча регулярно виїжджала з окупованого міста на підконтрольну Україні територію.

Про це повідомила у своїх соцмережах урядова уповноважена у справах ЄСПЛ Маргарита Сокоренко, передає Цензор.НЕТ.

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Як зазначається, заявниця стверджувала, що 9 серпня 2014 року її квартиру в Донецьку зруйнували внаслідок артилерійського обстрілу, який вона приписувала українським урядовим силам.

На підтвердження своїх тверджень жінка надала копії паспорта, свідоцтва про спадщину та права власності, домової книги, довідки про пошкодження житла і фотографії.

Вона також заявляла, що не могла захистити свої права в Україні, оскільки державні установи та суди на сході країни припинили роботу і були переміщені на підконтрольну українському уряду територію.

Крім того, жінка стверджувала, що через знищення житла була змушена переселитися. Однак вона не повідомила, куди саме переїхала, та не надала доказів свого переселення. Її інтереси в ЄСПЛ представляв адвокат, який практикує у Москві.

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Європейський суд відхилив усі її скарги через невичерпання національних засобів юридичного захисту відповідно до статті 35 Конвенції.

ЄСПЛ підтвердив, що Україна створила правові механізми та спеціалізовані підрозділи, здатні розслідувати випадки обстрілів, подібні до описаного заявницею. Переміщені українські суди ЄСПЛ також визнав дієвими та доступними.

При цьому заявниця не зробила жодної спроби звернутися до українських судів. Суд звернув увагу, що документально підтверджені її регулярні поїздки з Донецька на підконтрольну уряду України територію.

ЄСПЛ також дійшов висновку, що заявлену жінкою неефективність розслідування не можна покладати на Україну, оскільки вона була зумовлена насамперед бездіяльністю самої заявниці та відсутністю належної взаємодії з українськими органами влади.

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