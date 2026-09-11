ЕСПЧ отклонил жалобу жительницы Донецка, обвинявшей Украину в обстреле ее квартиры

Европейский суд по правам человека признал неприемлемой жалобу жительницы Донецка, которая обвиняла украинские правительственные силы в уничтожении ее квартиры во время обстрела в августе 2014 года. Женщина не обращалась в украинские суды и следственные органы, хотя регулярно выезжала из оккупированного города на подконтрольную Украине территорию.

Об этом сообщила в своих соцсетях правительственный уполномоченный по делам ЕСПЧ Маргарита Сокоренко, передает Цензор.НЕТ.

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Как отмечается, заявительница утверждала, что 9 августа 2014 года ее квартиру в Донецке разрушили в результате артиллерийского обстрела, который она приписывала украинским правительственным силам.

В подтверждение своих утверждений женщина предоставила копии паспорта, свидетельства о наследстве и права собственности, домовой книги, справки о повреждении жилья и фотографии.

Она также заявляла, что не могла защитить свои права в Украине, поскольку государственные учреждения и суды на востоке страны прекратили работу и были перенесены на территорию, контролируемую украинским правительством.

Кроме того, женщина утверждала, что из-за уничтожения жилья была вынуждена переселиться. Однако она не сообщила, куда именно переехала, и не предоставила доказательств своего переселения. Ее интересы в ЕСПЧ представлял адвокат, практикующий в Москве.

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Европейский суд отклонил все ее жалобы из-за неисчерпания национальных средств правовой защиты в соответствии со статьей 35 Конвенции.

ЕСПЧ подтвердил, что Украина создала правовые механизмы и специализированные подразделения, способные расследовать случаи обстрелов, подобные описанному заявительницей. Перемещенные украинские суды ЕСПЧ также признал действенными и доступными.

При этом заявительница не предприняла ни одной попытки обратиться в украинские суды. Суд обратил внимание на документально подтвержденные ее регулярные поездки из Донецка на территорию, контролируемую правительством Украины.

ЕСПЧ также пришел к выводу, что заявленную женщиной неэффективность расследования нельзя возлагать на Украину, поскольку она была обусловлена прежде всего бездействием самой заявительницы и отсутствием надлежащего взаимодействия с украинскими органами власти.

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