Мінус 77 окупантів: бойова робота операторів дронів ЦСО "А" СБУ на Покровському напрямку. ВIДЕО

У мережі оприлюднено відеозапис бойової роботи операторів безпілотників Центру спеціальних операцій "А" Служби безпеки України на Покровському напрямку фронту в Донецькій області.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, завдяки майстерному використанню ударних FPV-дронів бійцям СБУ вдалося ліквідувати 77 російських штурмовиків, які намагалися просунутися на українські позиції.

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На кадрах об'єктивного контролю зафіксовано точні влучання безпілотників по живій силі окупантів у бліндажах, укриттях та під час пересування відкритою місцевістю

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