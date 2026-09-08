На Полтавщині затримали бізнесмена із Сіверськодонецька: його компанії передавали майно, авто та обладнання армії РФ, - СБУ. ФОТО

СБУ затримала на Полтавщині власника кількох торговельних і транспортних компаній із Сіверськодонецька. За даними слідства, після окупації міста його підприємства перереєстрували за російським законодавством, а згодом почали передавати майно та обладнання армії РФ.

Про це повідомили у Службі безпеки України, передає Цензор.НЕТ.

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За матеріалами справи, у 2022–2023 роках бізнесмен перереєстрував свої компанії відповідно до законодавства РФ. Керувати ними на тимчасово окупованій території він доручив колишнім підлеглим, а сам виїхав на підконтрольну Україні територію.

Слідство стверджує, що звідси підприємець дистанційно координував діяльність компаній та отримував прибутки за допомогою криптовалютних операцій. Його підприємства водночас сплачували податки до російського бюджету.

У 2025 році гендиректор однієї з компаній у Сіверськодонецьку, за даними СБУ, уклав із військовою частиною РФ так званий "договір дарування". Російським військовим передали один з об’єктів підприємства для потреб окупаційної армії.

Згодом підрозділ РФ отримав автомобіль, підсилювач сигналу для дронів та будівельні матеріали. Для російських військових також придбали системи скидання для бойових безпілотників. За таку допомогу керівництво компанії отримало подяку від командира російського підрозділу.











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Крім того, за сприяння керівника підприємства на території його торговельно-розважального центру розміщували російські пропагандистські банери.

У СБУ також заявили, що задокументували перерахування бізнесменом значних сум на підтримку російської партії "Єдина Росія".

Чоловіка затримали під час поїздки автомобілем на Полтавщині. Під час обшуків у його будинку, офісі та машині вилучили телефони, комп’ютерну техніку, готівку в різних валютах та ювелірні вироби.

Затриманому повідомили про підозру в пособництві державі-агресору за ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 111-2 КК України. Вирішується питання щодо арешту його рухомого та нерухомого майна.

Ще одному фігуранту, який перебуває на тимчасово окупованій території, підозру в пособництві державі-агресору оголосили заочно.

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