Передавав ФСБ координати українських військових: посадовця Новокаховської МВА засудили до 15 років

Посадовця одного з управлінь Новокаховської міської військової адміністрації засудили до 15 років позбавлення волі за державну зраду. За даними слідства, він передавав представнику ФСБ РФ координати українських військових на Херсонщині.

Про це повідомили у Спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони Південного регіону, передає Цензор.НЕТ.

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Сім разів передавав дані про військових

Прокурори довели, що упродовж серпня–листопада 2025 року чоловік підтримував зв'язок через Telegram із представником російської спецслужби, який користувався обліковим записом під ім'ям "Андрей".

За цей час посадовець сім разів надсилав фотографії фрагментів карт із позначеними місцями розташування українських військовослужбовців у Каховському районі Херсонської області.

Частину інформації він передавав з власної ініціативи, решту – збирав за завданнями представника ФСБ.

Як встановило слідство, чоловік усвідомлював, що ці дані російські війська можуть використати для завдання ударів по позиціях Сил оборони України, однак продовжував співпрацю з російською спецслужбою.

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Під час обшуку знайшли російський паспорт

Правоохоронці затримали посадовця у Снігурівці Миколаївської області. Під час обшуків у нього також виявили паспорт громадянина РФ.

Суд визнав чоловіка винним у державній зраді за ч. 2 ст. 111 КК України та призначив 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

До набрання вироком законної сили засуджений перебуватиме під вартою без права внесення застави. Сам вирок наразі ще не набрав законної сили.

Досудове розслідування проводили слідчі Управління СБУ в Миколаївській області.

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