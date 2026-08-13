СБУ повідомила про підозру окупанту, який катував українських полонених

Служба безпеки України заочно повідомила про підозру посадовцю окупаційної тюрми на Луганщині Олександру Шкорупату, який, за даними слідства, причетний до масових катувань українських військовополонених.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр СБУ.

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Як встановили правоохоронці, Шкорупат є мешканцем Сорокиного (колишній Краснодон). Після захоплення міста російськими військами він приєднався до незаконних збройних формувань РФ, а згодом отримав посаду в адміністрації окупаційної колонії.

Полонених били під час обшуків, конвоювання та примусових робіт

За матеріалами справи, у 2022–2025 роках Шкорупат регулярно брав участь у катуваннях українських полонених.

Зокрема, під час конвоювання, шикувань, обшуків та примусових робіт на території колонії він бив потерпілих руками й ногами, гумовими кийками та дерев’яними палицями.

Після побиття полонених навмисно залишали без медичної допомоги, а також на тривалий час позбавляли їжі та води.

Дії окупанта є порушенням Женевської конвенції

У СБУ зазначають, що такі дії грубо порушують Женевську конвенцію про поводження з військовополоненими від 12 серпня 1949 року.

Міжнародне гуманітарне право забороняє будь-які незаконні дії чи бездіяльність держави, яка утримує військовополонених, якщо вони створюють загрозу їхньому життю та здоров’ю.

Підозрюваному інкримінують жорстоке поводження з військовополоненими

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ заочно повідомили Шкорупату про підозру за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України — жорстоке поводження з військовополоненими.

Оскільки підозрюваний переховується на тимчасово окупованій території України, правоохоронці проводять комплексні заходи для його притягнення до відповідальності.

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