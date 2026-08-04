Катування і сексуальне насильство щодо волонтерки: повідомлено про підозру трьом бойовикам РФ. ФОТО

Прокурори спеціалізованого підрозділу Офісу Генерального прокурора повідомили про підозру трьом учасникам незаконного збройного формування "Бєзлєра", причетним до катування, сексуального насильства та інших порушень законів і звичаїв війни щодо цивільної особи.

За даними слідства, 22 червня 2014 року бойовики затримали в одному з населених пунктів Луганської області волонтерку та ще трьох цивільних осіб, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Усі вони здійснювали гуманітарну діяльність - допомагали місцевим жителям, зокрема роздавали продукти харчування.

Після затримання їх примусово доправили до захоплених незаконним збройним формуванням адміністративних будівель у Горлівці.

У ніч із 22 на 23 червня 2014 року троє бойовиків, діючи спільно, піддали волонтерку особливо жорстокому катуванню.

Вони плоскогубцями травмували та зламали три пальці на нозі, металевим молотком завдали щонайменше 20 ударів по стегнах і колінах, а шуруповертом із металевим свердлом спричинили не менше 12 поранень у різних частинах тіла.

Крім того, бойовики погрожували позбавити жінку зору та садовими ножицями завдали тяжкої травми пальця руки.

Після цього волонтерку понад три місяці незаконно утримували проти її волі в різних приміщеннях на території Горлівки. Загалом у неволі жінка провела понад три місяці - до вересня 2014 року.

Слідчі Національної поліції встановили вже сімох учасників двох незаконних збройних формувань, причетних до послідовного незаконного утримання, катувань і сексуального насильства щодо потерпілої на території Луганської та Донецької областей. Трьом учасникам НЗФ "Бєзлєр" повідомлено про підозру.

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