Пытки и сексуальное насилие в отношении волонтера: трем боевикам РФ предъявлено подозрение. ФОТО

Прокуроры специализированного подразделения Генеральной прокуратуры сообщили о предъявлении подозрения трем участникам незаконного вооруженного формирования "Безлера", причастным к пыткам, сексуальному насилию и другим нарушениям законов и обычаев войны в отношении гражданского лица.

По данным следствия, 22 июня 2014 года боевики задержали в одном из населенных пунктов Луганской области волонтера и еще трех гражданских лиц, сообщает Цензор.НЕТ.

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Все они занимались гуманитарной деятельностью - помогали местным жителям, в частности - раздавали продукты питания.

После задержания их принудительно доставили в захваченные незаконными вооруженными формированиями административные здания в Горловке.

В ночь с 22 на 23 июня 2014 года трое боевиков, действуя совместно, подвергли волонтерку особо жестоким пыткам.

Они плоскогубцами травмировали и сломали три пальца на ноге, металлическим молотком нанесли не менее 20 ударов по бедрам и коленям, а шуруповертом с металлическим сверлом нанесли не менее 12 ранений в различные части тела.

Кроме того, боевики угрожали лишить женщину зрения и садовыми ножницами нанесли тяжкую травму пальцу руки.

После этого волонтерку более трех месяцев незаконно удерживали против ее воли в различных помещениях на территории Горловки. В общей сложности в неволе женщина провела более трех месяцев — до сентября 2014 года.

Следователи Национальной полиции установили личности уже семерых участников двух незаконных вооруженных формирований, причастных к длительному незаконному удержанию, пыткам и сексуальному насилию в отношении потерпевшей на территории Луганской и Донецкой областей. Трем участникам НВФ "Безлер" сообщено о подозрении.

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