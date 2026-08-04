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Сексуальное насилие в отношении учениц: директор хмельницкого языкового центра взят под стражу. ФОТО

Подозреваемый в растлении учениц директора хмельницкого языкового центра взят под стражу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Офис генпрокурора.

Новые подробности

Как отмечается, ходатайство об избрании меры пресечения в суде поддержал руководитель Хмельницкой областной прокуратуры Антон Ковальский.

"Сегодня, 4 августа, Хмельницкий городской районный суд применил к 58-летнему подозреваемому в растлении малолетней и несовершеннолетней девочек меру пресечения в виде содержания под стражей без определения размера залога", - говорится в сообщении.

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подозреваемый в растлении детей

Что этому предшествовало?

  • Ранее сообщалось, что директора языкового центра в Хмельницкой области подозревают в развращении учениц.

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дети (7195) насилие (423) Офис Генпрокурора (3304) Хмельницкая область (1120)
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