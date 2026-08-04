Сексуальное насилие в отношении учениц: в Хмельницкой области вручили подозрение руководителю языковой школы. ФОТО
Директора языкового центра в Хмельницкой области подозревают в растлении учениц.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генерального прокурора.
Подозрение
Как отмечается, под процессуальным руководством Хмельницкой областной прокуратуры 58-летнему директору центра изучения иностранных языков сообщено о подозрении в развращении малолетней и несовершеннолетней учениц (ч. 1, ч. 2 ст. 156 УК Украины).
По данным следствия, мужчина, который также преподавал в центре английский язык, во время занятий совершал развратные действия в отношении двух учениц в возрасте 13 и 14 лет.
Установлено, что действия в отношении одной из потерпевших продолжались в течение 2018-2020 годов, в отношении другой - в 2023-2025 годах.
Почему потерпевшие молчали?
Девочки не сообщали об этом, опасаясь осуждения. Они рассказали о пережитом после того, как узнали о судебном рассмотрении другого уголовного дела в отношении руководителя центра - по факту умышленного хранения детской порнографии.
Расследование продолжается
В настоящее время правоохранители устанавливают других возможных потерпевших, а также все эпизоды противоправной деятельности подозреваемого, связанные с сексуальным насилием в отношении учениц.
Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.
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