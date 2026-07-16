Родителей-алкоголиков на Черкасщине подозревают в сексуальном насилии над малолетними детьми, - прокуратура
Правоохранители сообщили о предъявлении подозрения супружеской паре из Золотоношского района Черкасской области, которая, по версии следствия, совершала сексуальное насилие в отношении двух малолетних дочерей.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении Черкасской областной прокуратуры.
В ходе следствия стало известно, что 47-летнему мужчине и 27-летней женщине инкриминируют ч. 4 ст. 153 (сексуальное насилие в отношении лица в возрасте до 14 лет) и ч. 2 ст. 156 (развращение несовершеннолетних) УК Украины.
Ранее социальная служба изъяла из семьи девочек в возрасте 10 и 13 лет из-за того, что их родители злоупотребляют алкоголем. Детей передали на воспитание в патронатную семью. Там девочки решились рассказать опекунам о совершаемых в отношении них родителями действиях сексуального характера. После этого опекуны обратились в полицию, которая начала досудебное расследование.
Правоохранители установили, что начиная с 2024 года родители совершали в отношении дочерей противоправные действия; в частности, в прокуратуре сообщили, что они заставляли старшую дочь снимать интимные видео с участием родителей. Кроме того, по данным правоохранителей, отец прикасался к интимным частям тела младшей дочери.
Родителей взяли под стражу. Им грозит от пяти до десяти лет лишения свободы.
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