Батьків-алкоголіків на Черкащині підозрюють у сексуальному насильстві над малолітніми дітьми, - прокуратура

Правоохоронці повідомили про підозру подружжю із Золотоніського району Черкаської області, яке, за версією слідства, вчиняло сексуальне насильство щодо двох малолітніх доньок.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в заяві Черкаської обласної прокуратури.

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Під час слідства стало відомо, що 47-річному чоловіку та 27-річній жінці інкримінують ч. 4 ст. 153 (сексуальне насильство щодо особи віком до 14 років) та ч. 2 ст. 156 (розбещення неповнолітніх) КК України.

Раніше соціальна служба вилучила з родини дівчат віком 10 та 13 років через те, що їхні батьки зловживають алкоголем. Дітей передали на виховання у патронатну родину. Там дівчата наважилися розповісти опікунам про вчинення щодо них батьками дій сексуального характеру. Після цього опікуни звернулися до поліцейських, які почали досудове розслідування.

Правоохоронці встановили, що починаючи з 2024 року батьки вчиняли щодо доньок протиправні дії, зокрема, в прокуратурі розповіли, що вони змушували старшу дитину знімати інтимні відео за участю батьків. Окрім цього, за даними правоохоронців, батько торкався інтимних частин тіла молодшої доньки.

Батьків взяли під варту. Їм загрожує від п’яти до десяти років позбавлення волі.

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