Сексуальне насильство щодо учениць: на Хмельниччині вручили підозру керівнику мовної школи. ФОТО
Директора мовного центру на Хмельниччині підозрюють у розбещенні учениць.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.
Підозра
Як зазначається, за процесуального керівництва Хмельницької обласної прокуратури 58-річному директору центру вивчення іноземних мов повідомлено про підозру у розбещенні малолітньої та неповнолітньої учениць (ч. 1, ч. 2 ст. 156 КК України).
За даними слідства, чоловік, який також викладав у центрі англійську мову, під час занять вчиняв розпусні дії щодо двох учениць віком 13 та 14 років.
Встановлено, що дії стосовно однієї з потерпілих тривали упродовж 2018-2020 років, щодо іншої - у 2023–2025 роках.
Чому потерпілі мовчали?
Дівчата не повідомляли про це, побоюючись осуду. Вони розповіли про пережите після того, як дізналися про судовий розгляд іншого кримінального провадження стосовно керівника центру - за фактом умисного зберігання дитячої порнографії.
Розслідування триває
Наразі правоохоронці встановлюють інших можливих потерпілих, а також усі епізоди протиправної діяльності підозрюваного, пов’язані із сексуальним насильством щодо учениць.
Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
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