Зґвалтував неповнолітню доньку, яка завагітніла: на Харківщині чоловіка засуджено до 12 років ув’язнення. ФОТО

На Харківщині чоловіка, який зґвалтував неповнолітню доньку, засуджено до максимальних 12 років увʼязнення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

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Прокурори довели вину обвинуваченого

Як зазначається, прокурори Харківщини довели в суді вину мешканця Лозівського району, який систематично гвалтував свою 16-річну доньку, яка має розумову відсталість.

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Неповнолітня завагітніла та народила дитину

Через стан здоровʼя дівчина не могла повною мірою усвідомлювати значення його дій та чинити опір. Унаслідок злочину вона завагітніла та народила недоношену дитину.

Установлено, що в 2025 році засуджений, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, неодноразово користувався безпорадністю своєї неповнолітньої доньки. Він ґвалтував дівчину, поки дружини та чотирьох інших неповнолітніх дітей не було вдома.

Унаслідок зґвалтувань неповнолітня завагітніла та у березні 2026 року народила дитину. Дівчину разом із немовлям госпіталізували до пологового відділення, однак через місяць дитина померла від ускладнень.

Про зґвалтування стало відомо від лікарів екстреної медичної допомоги, які приїхали на виклик.

Під час розслідування правоохоронці також встановили, що діти проживали в неналежних умовах. Чотирьох інших неповнолітніх вилучили із сімʼї та передали до патронатної родини.

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Що передувало?