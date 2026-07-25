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Зґвалтував неповнолітню доньку, яка завагітніла: на Харківщині чоловіка засуджено до 12 років ув’язнення. ФОТО

На Харківщині чоловіка, який зґвалтував неповнолітню доньку, засуджено до максимальних 12 років увʼязнення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

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Прокурори довели вину обвинуваченого

Як зазначається, прокурори Харківщини довели в суді вину мешканця Лозівського району, який систематично гвалтував свою 16-річну доньку, яка має розумову відсталість.

ґвалтівник неповнолітньої

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Неповнолітня завагітніла та народила дитину

Через стан здоровʼя дівчина не могла повною мірою усвідомлювати значення його дій та чинити опір. Унаслідок злочину вона завагітніла та народила недоношену дитину.

Установлено, що в 2025 році засуджений, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, неодноразово користувався безпорадністю своєї неповнолітньої доньки. Він ґвалтував дівчину, поки дружини та чотирьох інших неповнолітніх дітей не було вдома.

Унаслідок зґвалтувань неповнолітня завагітніла та у березні 2026 року народила дитину. Дівчину разом із немовлям госпіталізували до пологового відділення, однак через місяць дитина померла від ускладнень.

Про зґвалтування стало відомо від лікарів екстреної медичної допомоги, які приїхали на виклик.

Під час розслідування правоохоронці також встановили, що діти проживали в неналежних умовах. Чотирьох інших неповнолітніх вилучили із сімʼї та передали до патронатної родини.

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Що передувало?

  • Раніше чоловіку було повідомлено про підозру та взято під варту. У судовому засіданні обвинувачений повністю визнав свою вину.
  • За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Лозівської окружної прокуратури Харківської області суд визнав його винним у замаху на зґвалтування та повторному зґвалтуванні неповнолітньої особи, з якою він перебував у сімейних відносинах, вчиненого повторно (ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 152; ч. 3 ст. 152 КК України).
  • Суд призначив йому максимальне покарання, передбачене законодавством, - 12 років позбавлення волі.

Автор: 

зґвалтування (441) Харківська область (3022)
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Топ коментарі
+7
Сумніваюсь що він досидить 12 років .
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25.07.2026 11:57 Відповісти
+5
Ну так півісити цього гамадрила за ноги і нехай висить, щоб громада бачила!
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25.07.2026 11:55 Відповісти
+5
Ким же це треба бути щоб таке зробити....Не уявляю!
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25.07.2026 12:08 Відповісти

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