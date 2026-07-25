Изнасиловал несовершеннолетнюю дочь, которая забеременела: в Харьковской области мужчину приговорили к 12 годам лишения свободы. ФОТО
В Харьковской области мужчина, изнасиловавший свою несовершеннолетнюю дочь, приговорен к максимальному сроку заключения — 12 годам.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генерального прокурора.
Прокуроры доказали вину обвиняемого
Как отмечается, прокуроры Харьковской области доказали в суде вину жителя Лозовского района, который систематически насиловал свою 16-летнюю дочь, страдающую умственной отсталостью.
Несовершеннолетняя забеременела и родила ребенка
Из-за состояния здоровья девушка не могла в полной мере осознавать значение его действий и оказывать сопротивление. В результате преступления она забеременела и родила недоношенного ребенка.
Установлено, что в 2025 году осужденный, находясь в состоянии алкогольного опьянения, неоднократно пользовался беспомощностью своей несовершеннолетней дочери. Он насиловал девушку, пока его жены и четверых других несовершеннолетних детей не было дома.
В результате изнасилований несовершеннолетняя забеременела и в марте 2026 года родила ребенка. Девочку вместе с младенцем госпитализировали в родильное отделение, однако через месяц ребенок умер от осложнений.
Об изнасиловании стало известно от врачей скорой медицинской помощи, которые приехали по вызову.
В ходе расследования правоохранители также установили, что дети проживали в ненадлежащих условиях. Четырех других несовершеннолетних изъяли из семьи и передали в патронатную семью.
Что предшествовало?
- Ранее мужчине было предъявлено подозрение, и он был взят под стражу. В ходе судебного заседания обвиняемый полностью признал свою вину.
- По обвинению, выдвинутому прокурорами Лозовской окружной прокуратуры Харьковской области, суд признал его виновным в покушении на изнасилование и повторном изнасиловании несовершеннолетней, с которой он находился в семейных отношениях, совершенном повторно (ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 152; ч. 3 ст. 152 УК Украины).
- Суд назначил ему максимальное наказание, предусмотренное законодательством, — 12 лет лишения свободы.
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